Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий и предложил подарки и скидки экосистемы
Сбер начал зачисление государственной выплаты в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина от 24 августа 2021 года получателям военных пенсий - по 10 тыс. рублей. Выплаты будут зачисляться в течение сентября.
В дополнение к мерам государственной поддержки Сбер подготовил для получателей выплат подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний экосистемы. Всех клиентов Сбера, получивших выплаты от государства, ждут дополнительные подарки. В течение 10 дней после зачисления денежных средств они получат:
Напомним, что 2 сентября Сбер обеспечил зачисление по 10 тыс. рублей клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда РФ, добавив к ним подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний своей экосистемы.
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