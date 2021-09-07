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Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий и предложил подарки и скидки экосистемы

7 сентября 2021 14:02
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Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий и предложил подарки и скидки экосистемы

Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий и предложил подарки и скидки экосистемы

Сбер начал зачисление государственной выплаты в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина от 24 августа 2021 года получателям военных пенсий -  по 10 тыс. рублей. Выплаты будут зачисляться в течение сентября.

В дополнение к мерам государственной поддержки Сбер подготовил для получателей выплат подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний экосистемы. Всех клиентов Сбера, получивших выплаты от государства, ждут дополнительные подарки. В течение 10 дней после зачисления денежных средств они получат: 
 

  • подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль (после окончания льготного периода стоимость использования подписки составит 199 рублей в месяц);
  • промокоды на 1000 рублей на покупки в сервисе доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет и на 1000 рублей в мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет. С их помощью можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете;
  • промокод на 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКА при покупке на сумму от 1000 рублей. Таким образом, Сбер увеличивает социальные выплаты получателям военных пенсий более чем на 20%.

Напомним, что 2 сентября Сбер обеспечил зачисление по 10 тыс. рублей клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда РФ, добавив к ним подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний своей экосистемы. 

«СберПрайм» — единая подписка на комплекс сервисов и услуг, включающих музыку, онлайн-кинотеатр, такси, доставки еды, мобильную связь. 

Ассортимент товаров в «СберМаркете» и «СберМегаМаркете огромен — продукты питания, одежда, техника и любые другие товары в разных категориях. 

СБЕР ЕАПТЕКА — удобный интернет-магазин медикаментов и специализированная справочная система автоматизированного поиска редких и распространенных лекарств в режиме онлайн.

Теги: выплаты сбер СберБанк экосистема

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