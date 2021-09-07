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Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий и предложил подарки и скидки экосистемы

Сбер начал зачисление государственной выплаты в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина от 24 августа 2021 года получателям военных пенсий - по 10 тыс. рублей. Выплаты будут зачисляться в течение сентября.

В дополнение к мерам государственной поддержки Сбер подготовил для получателей выплат подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний экосистемы. Всех клиентов Сбера, получивших выплаты от государства, ждут дополнительные подарки. В течение 10 дней после зачисления денежных средств они получат:



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промокод на 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКА при покупке на сумму от 1000 рублей. Таким образом, Сбер увеличивает социальные выплаты получателям военных пенсий более чем на 20%.

Напомним, что 2 сентября Сбер обеспечил зачисление по 10 тыс. рублей клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда РФ, добавив к ним подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний своей экосистемы.

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