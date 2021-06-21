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Сбер начал применять механизм эскроу в сделках ИЖС

21 июня 2021 15:12
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Отличительная особенность сделки — использование для индивидуального жилищного строительства схемы финансирования, которая ранее применялась в проектах по строительству многоэтажных жилых домов.

Сбер и строительная компания «ИНПК Инвестмент» заключили пилотную сделку по кредитованию строительства коттеджного посёлка в Ростовской области с использованием счетов эскроу.

Отличительная особенность сделки — использование для индивидуального жилищного строительства схемы финансирования, которая ранее применялась в проектах по строительству многоэтажных жилых домов. Речь идёт о применении счетов эскроу и раскрытии их после перехода прав собственности на построенный объект, что обеспечивает безопасность сделки для покупателя.

Сумма кредита — 289 млн руб. сроком на два года. На кредитные средства будет построен 51 коттедж общей площадью 6,7 тыс. м2. После межевания участков под застройку будет проведена аккредитация застройщика. Это позволит предоставлять ипотеку от Сбербанка на стадии строительства. Старт продаж в посёлке запланирован на июль 2021 года. 

Покупатели коттеджей в данном посёлке получают ряд существенных преимуществ. Во-первых, используется механизм защиты дольщиков. Во-вторых, базовые ставки и условия по ипотеке будут аналогичны условиям для покупателей нового жилья в многоквартирных домах — ставка по ипотеке для покупателей составит от 8,3%. Также возможны скидки: при использовании комплексного предложения для застройщиков и покупателей коттеджей — до 1,4 процентного пункта, а при дополнительном применении льготной ипотечной программы на ИЖС от ДОМ.РФ максимальная скидка составит до 3,7 процентного пункта.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»:

"По дорожной карте Правительства РФ упрощение строительства ИЖС, в том числе применение механизма эскроу в таких сделках, планируется к концу 2021 года. Но мы решили не ждать законодательных изменений, и уже сейчас Сбер пилотирует проектное финансирование ИЖС с использованием эскроу. Особенностью структуры сделки с ʺИНПК Инвестментʺ является то, что продажи коттеджей планируется осуществлять не по договорам долевого участия, а по договорам купли-продажи будущей вещи, при этом все преимущества механизма эскроу будут применены. Наша задача — понять, насколько защита в виде эскроу и льготные ипотечные программы стимулируют спрос физлиц и делают проекты ИЖС привлекательными для застройщиков. 

Важно, что в данном случае у нас есть возможность использовать несколько программ, позволяющих снизить ипотечную ставку для покупателей жилья. В совокупности проектное финансирование от Сбера, комплексное предложение и выбор ипотечных программ должны дать хороший результат. Планируем и далее реализовывать пилотные проекты: это даст нам возможность быстро внедрить массовые продукты для застройщиков и покупателей, когда законодательно будут приняты все обсуждаемые меры по ИЖС". 

Коттеджный посёлок Донской расположен в п. Койсуг в 18 км от Ростова-на-Дону. Весь проект включает в себя 257 коттеджей и 30 таунхаусов. 118 коттеджей уже построено. Строительство посёлка ведётся с 2014 года.

 

Теги: сбер сделки ИЖС эскроу

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