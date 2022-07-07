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Сбер: мы постоянно расширяем набор сервисов и опций для зарплатных клиентов

7 июля 2022 13:15
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Сбер: мы постоянно расширяем набор сервисов и опций для зарплатных клиентов

Одна из самых распространенных услуг на банковском рынке сегодня — перечисление заработной платы на карту. Эксперты уверяют, это удобно и работодателю — не нужны затраты на бухгалтерию, и удобно самим сотрудникам — в назначенный день звук смс оповещает о поступлении средств. По данным Сбера в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях зарплатным проектом от Сбербанка пользуются почти 98 тыс. компаний крупного, среднего и малого бизнеса, а также муниципальных и государственных организаций.  О том, почему выбирают Сбер не так давно в интервью «Газете.Ru» рассказала директор дивизиона Сбербанка «Социальные и зарплатные решения» Екатерина Гарцева.

По словам Гарцевой преимущества Сбера «лежат» на поверхности: это высокая скорость зачислений, широкая сеть отделений и банкоматов для снятия наличных при необходимости, бесперебойная работа всех ИТ-систем. «Мы постоянно расширяем набор сервисов и опций для зарплатных клиентов, тщательно отслеживаем все тренды и изучаем запросы пользователей. Разумеется, к нашей карте прилагается и система лояльности в виде бонусов «СберСпасибо» и других привилегий, и удобные сервисы экосистемы, и высокий уровень безопасности», — отмечает директор дивизиона Сбербанка «Социальные и зарплатные решения».

Кстати, как отмечает пресс-служба Сбера, Самарская область является лидером среди регионов Поволжского банка Сбербанка по популярности использования бонусов от СберСпасибо. С начала 2022 года в Самарской области клиенты Сбера использовали около 539 млн бонусов. Наиболее часто в регионе бонусами расплачивались супермаркетах – 32%, в кафе и ресторанах – 19%, а также на АЗС – 16%. 

Но вернёмся к возможностям зарплатных проектов. Во многом удобство для клиентов проявляется в легкости использования сервиса, в прозрачности процесса и в так называемой возможности «одного окна». Так вот, как отмечают в Сбере, в личном кабинете приложения «СберБанк Онлайн» собраны все сервисы, доступные зарплатному клиенту. В разделе «Поступления» можно отследить полную историю зарплатных зачислений. Это удобно, когда возникают сомнения в том, что вы получили все положенные выплаты. Кроме того, у зарплатных клиентов Сбера есть ряд преференций. К примеру, ставка по ипотеке будет на 1 процентный пункт ниже, чем у тех, кто не получает зарплату на карту Сбера. 

Екатерина Гарцева отдельно отметила, что сотрудник любой организации, даже если она имеет зарплатный договор с другим банком, может оформить заявление на перечисление зарплаты на имеющуюся у него карту Сбера. «Для этого нужно в мобильном приложении выбрать опцию «Сделать карту зарплатной» и заполнить электронное заявление на перечисление зарплаты. Можно выпустить и новую цифровую карту — также в «СберБанк Онлайн», а затем проделать те же самые шаги», — резюмировала она.

Теги: СберБанк

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