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Сбер масштабирует на всю страну программу развития предпринимательских талантов у школьников SberZ
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Сбер масштабирует на всю страну программу развития предпринимательских талантов у школьников SberZ

15 февраля 2021 16:41
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Акселератор помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства.

Сбер, при поддержке Агентства стратегических инициатив, масштабировал школьный акселератор SberZ на всю Россию. Акселератор помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта.

Пилот программы был запущен в 2019 году в четырёх школах Москвы. В конце 2020 года обновлённая программа акселератора SberZ была тиражирована и запущена в более 530 школах в 33 регионах от Калининграда до Хабаровска — это 40% всех регионов страны. При этом Хабаровский край лидирует по числу участников программы от одной школы, а лидер по общему числу участников — Кемеровский край.

С 2021 года стать участниками акселератора могут учащиеся 8-11 классов любой школы страны, для этого надо подать заявку до 15 марта на сайте.

Сегодня основная конкуренция в мире разворачивается между компаниями, которых не существовало еще несколько десятков лет назад. А в будущем конкуренция будет определяться качеством компаний, создаваемых в наши дни. Именно поэтому предпринимательство — ключевой навык, который определяет конкурентоспособность экономики и уровень благосостояния общества в целом. Исследования показывают, что россияне считают, что в среднем они реже, чем жители других стран, обладают навыками, достаточными для старта собственного дела. Поэтому одной из своих задач акселератор SberZ видит популяризацию предпринимательства в России и помощь подросткам в освоении основ предпринимательства.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Чрезвычайно важно дать школьникам навыки 21 века и уверенность в себе именно сейчас, когда их взгляды находятся на стадии формирования, а крупнейшие жизненные развилки еще впереди. Мы хотим не только дать им знания о предпринимательстве и научить универсальным навыкам, которые помогут ребятам определяться с выбором независимо от карьерного пути, принимать решения в условиях неопределённости, расставлять приоритеты и коммуницировать своё видение, но и также ставим целью изменить мышление, дать им ту уверенность в себе и стойкость, которые необходимы для достижения побед."

Светлана Чупшева, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив:

"Многолетнее сотрудничество Агентства стратегических инициатив и Сбера в сфере развития талантов получило новое развитие — теперь в рамках школьного акселератора SberZ. Такие инициативы Агентства, как создание возможностей для регистрации несовершеннолетних в качестве самозанятых, навигация по мерам поддержки проектов на платформе «Конструкториум», а также запуск механизма частного венчурного инвестирования в стартапы молодёжи до 18 лет создают инфраструктуру, необходимую для развития стартапов выпускников SberZ.

Мы рады, что в лице Сбера нашли единомышленника, который так же, как и мы, хочет вырастить новое поколение предпринимателей."

Благодаря акселератору SberZ школьники:

- научатся создавать свой проект с нуля и работать в команде;

- найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем;

- смогут получить предложения о сотрудничестве от компаний-партнёров и бизнес-ангелов, экосистемы Сбера, а также преференции от ведущих вузов страны.

Обучение пройдет в два этапа.

Первый этап — 10 недель

Участников ожидает 12 онлайн-модулей на образовательной платформе СберКласс с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Каждый модуль завершается практической отработкой усвоенного материала. Вокруг своих стартапов школьники создадут проектные команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных школ и городов. 200 лучших команд пройдут во второй этап.

Второй этап — 10 недель

Будет проходить как онлайн, так и офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация. Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям развивать проект. В финале у каждой стартап-команды будут готовы не просто слайды презентации, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта), которые ребята представят жюри на Демо-дне.

На первом этапе спикерами образовательного курса выступят топ-трекеры России и руководители компаний экосистемы Сбера. На втором этапе они выступят в роли менторов и наставников школьных стартап-команд, а также к ним присоединятся участники и победители международного акселератора Сбер500, проводимого совместно с 500 Startups.  

 

Фото:   ru.freepik.com

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В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую
15 февраля 2021  14:01 
В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую
Причиной стала коммунальная авария на водопроводе. Благоустройство региона
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В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
15 февраля 2021  13:26 
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
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В Самарской области за сутки на 15 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
15 февраля 2021  12:54 
В Самарской области за сутки на 15 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2822, вылечились и выписаны 41905 человек.  Здравоохранение
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В Самарской области за сутки на 13 февраля выявлен 298 заболевших коронавирусом
13 февраля 2021  12:22 
В Самарской области за сутки на 13 февраля выявлен 298 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 7 человек. Здравоохранение
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Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
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Акценты
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
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ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
12 февраля 2021  12:27 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза... Политика региона
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Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
11 февраля 2021  15:49 
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
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Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Новости Тольятти
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
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12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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