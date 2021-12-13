Сбер и Циан запустили сервис онлайн-расчетов за вторичную недвижимость через аккредитив с электронной регистрацией

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Сбер встроил в сервис Циан.Сделка возможность онлайн-расчётов с помощью аккредитива — такую опцию можно подключить теперь прямо в личном кабинете на сайте Циан при покупке объектов недвижимости на вторичном рынке через электронный аккредитив Сбера.

Открыть аккредитив можно полностью удаленно: риелтор, который ведет сделку со стороны покупателя или продавца, подает на сайте Циан заявку на онлайн-сделку. Циан, в свою очередь, передает данные для открытия аккредитива по защищенному каналу в Сбер. Покупатель за пару кликов подписывает заявку на аккредитив в мобильном приложении СберБанк Онлайн. После регистрации сделки в Росреестре документы о переходе права собственности направляются в банк в режиме онлайн — посещать офис Сбера участникам сделки не нужно.

Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:

«Аккредитив — это один из самых безопасных способов расчётов, который используется в сделках с любыми группами товаров и услуг, в том числе на торговых площадках и маркетплейсах. И, естественно, аккредитив — основной расчётный инструмент на рынке недвижимости. Рад, что Сбер поможет клиентам, работающим с Циан, делать сделки еще удобнее. Уверен, что от синергии наших решений выиграют все — и покупатели, и продавцы недвижимости, и риелторы».

Андрей Критилин, руководитель продукта «Циан.Сделка»:

«С начала 2020 года, во многом из-за пандемии, доля электронных услуг по регистрации прав собственности и кадастровому учету выросла более чем в два раза. Доля электронных регистраций на рынке первичной недвижимости близится к 50%, на вторичке — пока меньше, но тоже продолжает расти. Проведение безопасных расчётов без посещения офиса банка является естественной сопутствующей услугой для электронной сделки, поэтому мы сразу увидели синергию продуктов “Циан.Сделка” и электронного аккредитива Сбера. Ведь у большой доли клиентов Циан есть счёт в Сбере, и они хотят проводить расчёты через банк, в котором у них уже есть деньги.

Оставалось только проработать клиентский путь и интегрироваться с программным интерфейсом банка. Благодаря тесному взаимодействию с командой Сбера и своевременными консультациями, мы достаточно быстро смогли запустить сервис. Уверен, что наше сотрудничество будет очень перспективным и полезным для наших клиентов, т.к. спрос на расчёты через аккредитив Сбербанка постоянно растёт».