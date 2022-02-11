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Сбер и Российское общество «Знание» договорились о сотрудничестве в области развития и популяризации молодёжного предпринимательства

11 февраля 2022 15:42
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Партнёры реализуют комплекс инициатив.

Молодёжные акселераторы Сбера (SberZ — для учащихся старших классов школ, колледжей и техникумов и SberStudent — для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов) и Российское общество «Знание» договорились о долгосрочном партнёрстве в области популяризации молодёжного предпринимательства и поддержки школьных и студенческих стартап-проектов.

Партнёры реализуют комплекс инициатив: проведут совместный трек в рамках SberZ и SberStudent для отбора молодёжных стартап-проектов, направленных на просвещение и решение социальных проблем, в приоритетных для «Знания» направлениях: науке и технологиях, естественных науках, медицине, образовании, социальной сфере, культуре и искусстве, — а также на регулярной основе организуют прямые эфиры с известными предпринимателями, открытые уроки и лекции на тему молодёжного предпринимательства и технологических трендов в онлайн- и офлайн-форматах.

Программа акселерации SberZ и SberStudent проходит в три этапа: первый предполагает курс онлайн-лекций по основам предпринимательской деятельности и созданию цифровых продуктов. На втором этапе участники объединяются в команды, работают над MVP (или minimum viable product, «минимально жизнеспособный продукт») своих проектов и доводят их до первых бизнес-результатов под руководством профессиональных менторов. На третьем — лучшие команды представят свои разработки руководству Сбера и Российского общества «Знание», инвесторам, представителям технологических корпораций и молодёжных организаций, ректорам вузов на демодне. Команды-победители получат денежный приз от Сбера, школьные команды смогут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, а студенческие — на гранты от Moscow Seed Fund.

В дополнение к базовой программе спикеры Российского общества «Знание» проведут для участников совместного трека лекции по таким направлениям, как наука и технологии, естественные науки, медицина, образование, социальная сфера, культура и искусство, а для проектов, прошедших отбор на второй этап, станут наставниками проектных команд. По итогам акселераторов команды лучших стартапов, направленных на просвещение и популяризацию научных знаний, развитие образовательной инфраструктуры и проекты социальной направленности, получат поддержку «Знания».

Участие в программах бесплатное, подать заявку можно до 1 марта. Для регистрации не нужен готовый бизнес-проект, идею для него участникам помогут найти в ходе программы.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Молодёжное предпринимательство — одна из наиболее важных задач, решение которой окажет влияние на российскую экономику в ближайшие десять лет. Но, для того чтобы молодые люди чаще выбирали для себя этот карьерный путь, необходимо проводить комплексную работу: повышать экономическую грамотность, делать доступными инструменты создания и развития стартапов, популяризировать предпринимательство через демонстрацию историй успеха, поддерживать зарождающиеся бизнес-проекты. Сотрудничество со "Знанием" позволит Сберу умножить эффект от усилий на всех уровнях".

Максим Древаль, Генеральный директор Российского общества «Знание»:

"Российское общество "Знание" стремится к тому, чтобы появлялось больше просветительских проектов, чтобы просветительская отрасль росла. Молодёжные акселераторы — это та среда, где рождаются инновационные продукты в области технологий, науки, социальной сферы, которые служат целям просвещения и позволяют распространить знания широкому кругу людей. Мы возлагаем большие надежды на этот проект — уверен, это будет не только ценный опыт, но и возможность продвигать ценности просвещения со школьной скамьи".

Сбер и Российское общество «Знание» уже имеют продолжительную историю сотрудничества в области просвещения по различным тематикам — представители руководства компаний экосистемы Сбера регулярно становятся приглашёнными спикерами в организованных обществом мероприятиях, также в 2021 году молодёжные акселераторы SberZ и SberStudent стали номинантами Просветительской премии «Знание» в категории «За вклад в просвещение в сфере "Бизнес"», а Максим Древаль выступил одним из членов экспертного совета, определявшего проекты-победители на демодне SberZ и SberStudent.

Теги: СберБанк

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