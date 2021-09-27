Сбер — дважды золотой призёр IPMA Global Project Excellence Awards 2021

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Сбер стал дважды золотым призёром престижного конкурса IPMA Global Project Excellence Awards, итоги которого были подведены в рамках 32-го Всемирного конгресса IPMA. Высшие награды конкурса получили проект «Разработка и сопровождение информационной системы АС antiCOV» в категории «Малые и средние проекты, реализуемые в IT-сфере», и проект «Антифрод 2.0» в категории «Большие и мегапроекты».

АС antiCOV

Автоматизированная система antiCOV была разработана всего за четыре дня в ответ на вызовы пандемии коронавируса, когда перед банком остро встала задача защитить сотрудников и обеспечить непрерывность всех процессов. Сегодня она позволяет записываться на тестирование и вакцинацию онлайн, отслеживать состояние команды через систему дашбордов в различных разрезах и получать аналитику о коллективном иммунитете организации. Помимо этого, АС antiCOV взаимоувязана с системами доступа в банк, что даёт возможность оперативно реагировать на изменяющиеся правила и сроки действия тестов, обеспечивая работу здоровой команды в офисах СберБанка. За время работы системы для сотрудников Сбера проведено свыше 6 млн ПЦР-тестов и провакцинирована большая часть команды Сбера. Системой antiCOV ежедневно пользуются сотрудники и руководители банка для тестирования, вакцинации, мониторинга и оперативного реагирования на изменение состояния здоровья команды.

Антифрод 2.0

Проект «Антифрод 2.0» на основе искусственного интеллекта, включающий создание аналитической платформы антифрода, защищает клиентов от телефонных мошенников. Он позволяет анализировать и расследовать сложные кейсы мошенничества, объединяет усилия экосистемы Сбера и операторов сотовой связи. В него входят сервис проверки входящих звонков в мобильном приложении СберБанк Онлайн, предупреждающий клиентов о подозрительном вызове в момент звонка, и обмен индикаторами подозрительных операций в Системе быстрых платежей. В результате реализации проекта в 2020 году банку удалось сберечь от мошенников на 47% больше средств, чем годом ранее, при том что оборот вырос на 17%. Сервис помог спасти 60 млрд рублей клиентских средств (в 2019 году — 42 млрд рублей).

Сбер участвует в конкурсе с 2012 года и неизменно показывает высокие результаты. Но впервые за всю историю конкурса IPMA лауреатом сразу двух золотых наград стала одна компания. Оба проекта разработаны блоком "Сервисы" и направлены на защиту клиентов и сотрудников банка. Благодаря проекту "Антифрод 2.0" нам есть что противопоставить телефонным мошенникам, которые всё реже и реже добиваются успеха, ведь средства клиентов остаются в целости и сохранности. АС antiCOV, которую мы разработали в феноменально кратчайшие сроки, помогла нам адекватно отреагировать на эпидемиологическую ситуацию, сберегая здоровье наших сотрудников и обеспечивая непрерывное обслуживание клиентов даже в разгар пандемии. Я благодарю коллег, которые реализовали столь масштабные и значимые для Сбера проекты, и признателен экспертам IPMA за высокую оценку наших инициатив, - Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Project Excellence Award — ежегодный конкурс, проводимый Международной ассоциацией управления проектами (IPMA), в котором принимают участие организации со всего мира, реализующие проекты в различных отраслях. IPMA объединяет специалистов в области проектного управления из более чем 70 стран мира, включая страны Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, также Австралию.