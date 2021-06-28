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Сбер доставляет мечты в будущее

28 июня 2021 15:45
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СберБанк запустил проект «Капсула времени», который позволяет любому записать аудиопослание о своих мечтах, отправить его себе в будущее, чтобы потом проверить, какие мечты были исполнены.

Ко Дню молодёжи СберБанк запустил проект «Капсула времени», который позволяет любому записать аудиопослание о своих мечтах, отправить его себе в будущее, чтобы потом проверить, какие мечты были исполнены. «Ассистентом» проекта выступает СберКот, на сообщество которого «ВКонтакте» подписано более четырёх миллионов человек. 

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка: 

"Мы предложили молодежи записать себе послание в будущее. Это может быть воспоминание, которое хочется сохранить на всю жизнь, мечта, которая должна во что бы то ни стало исполниться, напутствие самому себе через год. Сбер поздравляет всех молодых людей с Днём молодёжи, мы желаем, чтобы их устремления и мечты всегда воплощались в жизнь, вселенная сервисов Сбера всегда рядом, чтобы помочь".

Создать свою «Капсулу времени» можно на сайте проекта, достаточно записать аудиопослание будущему себе и выбрать дату доставки. После этого в выбранную дату СберКот пришлёт пользователю его сообщение из прошлого.

Продукты Сбера направлены на то, чтобы открывать молодежи новые возможности и помогать исполнять мечты. Для воплощения планов в жизнь зачастую требуется хорошее образование. Также в проекте «Капсула времени» абитуриенты и студенты могут получить больше информации про «Кредит на образование с господдержкой», с помощью которого можно обучаться в вузе на льготных условиях по ставке всего 3% годовых. 

В самом начале профессионального пути каждого волнует вопрос: как стать успешным в современной бизнес-среде, получить новые полезные навыки и найти хорошую работу? Ответы на них можно получить, пройдя мультиформатную образовательную программу Карьера будущего. О нюансах выбора современной профессии и особенностях профессиональной реализации рассказывают лидеры ключевых направлений Сбера и HR-профессионалы сервиса Работа.ру, а эксперты СберУниверситета помогают развить личностные, профессиональные, цифровые и когнитивные компетенции. Стать участником программы можно зарегистрировавшись по ссылке.

А для того, чтобы в числе первых узнавать о новых вакансиях, получать советы об отборе, узнавать о карьерных мероприятиях можно стать подписчиком молодёжного карьерного портала Sber Graduate.

 

Теги: «Капсула времени» СберБанк

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