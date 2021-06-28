Сбер доставляет мечты в будущее

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Ко Дню молодёжи СберБанк запустил проект «Капсула времени», который позволяет любому записать аудиопослание о своих мечтах, отправить его себе в будущее, чтобы потом проверить, какие мечты были исполнены. «Ассистентом» проекта выступает СберКот, на сообщество которого «ВКонтакте» подписано более четырёх миллионов человек.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"Мы предложили молодежи записать себе послание в будущее. Это может быть воспоминание, которое хочется сохранить на всю жизнь, мечта, которая должна во что бы то ни стало исполниться, напутствие самому себе через год. Сбер поздравляет всех молодых людей с Днём молодёжи, мы желаем, чтобы их устремления и мечты всегда воплощались в жизнь, вселенная сервисов Сбера всегда рядом, чтобы помочь".

Создать свою «Капсулу времени» можно на сайте проекта, достаточно записать аудиопослание будущему себе и выбрать дату доставки. После этого в выбранную дату СберКот пришлёт пользователю его сообщение из прошлого.

Продукты Сбера направлены на то, чтобы открывать молодежи новые возможности и помогать исполнять мечты. Для воплощения планов в жизнь зачастую требуется хорошее образование. Также в проекте «Капсула времени» абитуриенты и студенты могут получить больше информации про «Кредит на образование с господдержкой», с помощью которого можно обучаться в вузе на льготных условиях по ставке всего 3% годовых.

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