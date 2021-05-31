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Самарцы смогут ездить в электричках со скидкой 10% по карте «Мир»

31 мая 2021 13:51
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Самарцы смогут ездить в электричках со скидкой 10% по карте Мир»

C 1 июня до 30 сентября 2021 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить на электричках Самарской пригородной пассажирской компании (Самарская ППК) со скидкой 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию).

Пассажиры электричек, следующих по Самарской области, смогут сэкономить на проезде, приобретая с помощью карты «Мир» билеты в стационарных кассах и пригородных поездах.

Отметим, что это первая подобная акция в пригородных поездах в России. Проект запущен в сотрудничестве с Самарской ППК и при поддержке Сбербанка.

«Сегодня в Самарской области выдано два млн карт «Мир», которые активно используются ее жителями для оплаты покупок, а также проезда в транспорте. Платежная система «Мир» запускает уникальную акцию, благодаря которой они смогут сэкономить на проезде в пригородных поездах. Уверены, что предложение оценят не только жители, но и гости Самарского региона, который пользуется популярностью в сезон летних отпусков», - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

«Нашей целью является повышение уровня удовлетворенности пассажиров при предоставлении услуг в поездах пригородного сообщения на всех этапах поездки. Каждый клиент перевозчика может сам выбирать для себя наиболее подходящий метод покупки проездного билета. Выражаем свою заинтересованность в реализации новых проектов, направленных на повышение качества обслуживания пассажиров», - пояснил генеральный директор АО «Самарская ППК» Олег Петрихин.

«Лето – это отличное время для путешествий по своему родному региону, поездок на дачу, к друзьям и родственникам. И возможность экономить на поездках в электричках по Самарской области – это очень хорошая новость для жителей региона. Совместно с нашими партнерами мы запустили подобное предложение первыми в России. Уверен, что положительный опыт Самарской области в дальнейшем будет внедряться и в других регионах России», - отметил Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка.

На текущий момент 158 банков выпускают карты «Мир». По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. С полными правилами проведения акции можно будет ознакомиться на сайте www.privetmir.ru.

Теги: карта Мир сбер СберБанк электрички

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