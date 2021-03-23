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Самарцы и оренбуржцы страхуют своё жильё чаще других жителей Поволжья

23 марта 2021 10:42
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Самарцы и оренбуржцы страхуют своё жильё чаще других жителей Поволжья

В среднем по стране свои дома и квартиры защищают 10% россиян, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». В Поволжье самыми активными страхователями стали жители Оренбурга и Самары.

Исследование, проведённое в 75 городах с населением более 250 тыс. человек, показало, что сейчас свои дома и квартиры страхует в среднем каждый десятый россиянин (по договорам добровольного и ипотечного страхования, муниципальным программам).

"Согласно нашему опросу, самый большой интерес к защите имущества в Поволжье проявляют жители Оренбурга и Самары — 11% и 10% жителей этих городов соответственно — сообщили, что их жильё сейчас застраховано. В других городах Поволжья квартиры и дома страхуют реже, чем в среднем по России. В Ульяновске и Волгограде своё жильё защищает по 9% жителей, в Саратове и Пензе — по 8%, в Тольятти и Волжском — по 6%, в Астрахани — 4%. Полис "Сбербанк страхование" по программе "Защита дома +" можно приобрести во всех отделениях Сбербанка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн", - Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк

Страховой полис покрывает самые распространённые риски, которым может подвергаться жильё: заливы, пожары, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, ответственность перед соседями. Последний риск особенно актуален, поскольку в последний год россияне активно взялись за ремонты своих квартир. 7,2% участников исследования «Сбербанк страхование» говорят, что их соседи недавно делали ремонт и каждому пятому из них это доставляло те или иные неудобства. Страховка также может защитить квартиру от последствий аварий общедомовых инженерных коммуникаций.

"По данным Центробанка, на аварии систем отопления, водопровода и канализации приходится 20% от общего количества выплат по страхованию квартир и домов граждан. "Сбербанк страхование" за 2020 год урегулировала 10,7 тыс. страховых случаев по программе "Защита дома +" и ипотечному страхованию и выплатила клиентам один миллиард рублей", - Катрин Соомре, Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка

Для максимального сокращения срока выплат по наиболее распространённым страховым случаям в программе «Защита дома +» от «Сбербанк страхование» действует программа упрощённой процедуры сбора и подачи документов «Зелёный коридор», по которой сроки урегулирования не превышают пяти рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение СберОсмотр.

Фото: pixabay.com

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