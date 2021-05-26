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Самарцев приглашают на Зелёный Марафон

26 мая 2021 11:12
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Самарцев приглашают на Зелёный Марафон

В этом году Зелёный марафон состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. Зелёный марафон-2021 пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».

В Самаре мероприятие пройдет на 2-ой очереди набережной р. Волги (у бассейна ЦСК ВВС). Любители бега смогут выбрать дистанцию забега: 10 км или традиционные для Зелёного марафона 4,2 км. Требования к участникам минимальны: поучаствовать в забеге могут все жители региона независимо от физической подготовки и возраста при предъявлении оригинала медицинской справки о состоянии здоровья и возможности участия в забеге.

Также в программе мероприятия будет детский забег на 420 м и новая дисциплина – скандинавская ходьба. Для зрителей и болельщиков будет организована и развлекательная программа, одним из ярких участников которой станет ТикТок-блогер Юлия Гаврилина (Юлька Шпулька). Она исполнит свои песни и проведет автограф-сессию. Для юных спортсменов молодежный состав команды «Крылья Советов» проведет мастер-класс по набиванию мяча.

Участие в марафоне бесплатное. Онлайн регистрация на «Зеленый марафон» доступна до 28 мая на сайте проекта: https://greenmarathon.ru/.

Пройти регистрацию также можно будет в день проведения мероприятия. Регистрация на дистанцию 10 км начнется в 6:30, старт забега назначен на 8:00. Регистрация на остальные забеги начнется в 9:00 и закончится в 11:00. Торжественное открытие марафона пройдет в 10 часов утра. 

Справка:

Сбер реализует проект Зелёный Марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. Также в рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России.

Теги: Зеленый марафон сбер СберБанк

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