Самарское отделение Сбербанка выдало первые кредиты по новой программе кредитования бизнеса под 3%

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Самарское отделение ПАО Сбербанк выдало первые кредиты по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. На сегодняшний день выдано 39 кредитов на общую сумму более 43 млн рублей.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы отмечаем высокий интерес наших клиентов к этой программе. В данный момент одобрено 86 заявок на общую сумму более 240 млн рублей. Большинство компаний в регионе, подающих заявки на кредит с господдержкой, работает в сфере доставки продуктов питания, гостиничного и туристического бизнеса, в области спорта, отдыха и развлечений. Надеемся, что наша работа в этом направлении внесёт весомый вклад в восстановление экономики региона и сохранение рабочих мест в Самарской области».

Согласно условиям программы, ФОТ 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.