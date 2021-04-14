Я нашел ошибку
Главные новости:
Смертельное ДТП на трассе Кинель - Богатое - Борское засняла уличная камера видеонаблюдения
Смертельное ДТП на трассе Кинель-Богатое-Борское засняла камера видеонаблюдения
В Самаре очередная машина провалилась в асфальт
В Самаре очередная машина провалилась в асфальт
В Самаре велосипедист угодил под иномарку
В Самаре велосипедист угодил под иномарку
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
Началась регистрация на самый масштабный молодёжный форум ПФО iВолга 2021»
Началась регистрация на самый масштабный молодёжный форум ПФО «iВолга 2021»
Самарским предприятиям, сохранившим штат, списали льготные кредиты
Самарским предприятиям, сохранившим штат, списали льготные кредиты
Более 5 миллионов саженцев пополнят лесной фонд Самарской области
Более 5 миллионов саженцев пополнят лесной фонд Самарской области
В Самаре начинаются судебные слушания по «травмайному» делу
В Самаре начинаются судебные слушания по «травмайному» делу
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Финансы и Банки Финансовые технологии Вклады, Кредиты, Кредитные карты Налоги Новости компаний

Самарским предприятиям, сохранившим штат, списали льготные кредиты

14 апреля 2021 11:20
54
Самарским предприятиям, сохранившим штат, списали льготные кредиты

В Самарской области работа по созданию комфортных условий для развития бизнеса ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В 2020 году на уровне региона было решено поддержать не только бизнес, признанный наиболее пострадавшим – финансовыми инструментами могли воспользоваться абсолютно все представители малого и среднего предпринимательства. 

Банки, участвующие в льготном кредитовании на неотложные нужды и сохранение занятости, произвели списание основного долга и процентов по нему до 1 апреля. Этой возможностью смогли воспользоваться предприятия из пострадавших отраслей, сохранившие не менее 90% сотрудников. Половину долга и процентов списали представителям МСП, которые сохранили 80% сотрудников по отношению к штатной численности на 1 июня 2020 года.

Для этих целей, по поручению Главы региона Дмитрия Азарова, на 640 млн рублей был докапитализирован Гарантийный фонд Самарской области, что позволило утвердить 5 антикризисных программ для финансовой поддержки бизнеса. 

«В этом году для предпринимателей действуют три новых продукта. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать и начинающие представители малого бизнеса. В ближайшее время будут утверждены программы для социальных предпринимателей и самозанятых. Всего по состоянию на 2 апреля Фонд предоставил 31 микрозайм на общую сумму 62,8 млн рублей», - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

В 2020 году серьезным подспорьем для предпринимателей стали федеральные инструменты поддержки. В частности, льготные кредиты на возобновление деятельности и сохранение штата. Суть госпрограммы заключалась в отсрочке платежей до 28 декабря этого года и льготных условиях погашения такого кредита: если предприятие сохранит численность сотрудников на уровне 90%, то государство погасит за него долг и проценты по нему. Если в штате останется не менее 80% человек, то будет списано 50% долга и процентов.

За средствами в рамках антикризисной господдержки обратилось и АО «Магистраль». Транспортное предприятие является одним из крупнейших в регионе – здесь трудятся более 700 человек. По словам генерального директора компании Наиля Арсланова, в пандемию количество заказов и объемов работ заметно снизилось, поэтому льготный кредит оказался очень своевременной помощью предприятию. 

«За прошедший год мы смогли сохранить и даже немного увеличить число  рабочих мест. Несмотря на все трудности, наше предприятие идет по намеченному пути развития. Это результат мы смогли достигнуть, благодаря поиску новых заказчиков и финансовой поддержке со стороны государства. В 2020 году нам был предоставлен кредит на 69 млн рублей, который после ревизии банка был полностью списан», - рассказал руководитель предприятия. 

Льготный кредит можно было получить с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Чем раньше предприниматель подавал заявку – тем больше была полученная сумма. Она рассчитывалась за период с момента заключения договора по 1 декабря: количество полученных периодов умножалось на число сотрудников предприятия и расчетный размер оплаты труда. 

«Сбербанк выступает одним из основных участников всех ключевых государственных антикризисных программ, направленных на поддержку бизнес-сообщества. «Господдержка под 2%» стала своевременной и очень важной мерой для предпринимателей в Самарской области. Она помогла региональному бизнесу продолжить свою деятельность и сохранить персонал в непростое время. В рамках реализации программы Самарское отделение Сбербанка одобрило льготные кредиты под 2% для более 3,3 тыс. предпринимателей Самарской области на сумму свыше 3,5 млрд рублей», - отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Потратить полученные средства можно было на выплату зарплаты, а также погашение ранее взятых банковских кредитов. 

По словам регионального директора АО «МСП-Банк» в Самаре Владимира Лаухина, в финансовое учреждение за оформлением льготных кредитов обратились около 100 компаний. 

«По статистике нашего банка, 97% предпринимателей, оформивших льготные кредиты, смогли выполнить условия программы – освоить денежные средства, сохранить штат и получить полное списание за счет субсидии минэкономразвития РФ. Мы выдали такие кредиты на общую сумму 200 млн рублей», - подчеркнул Владимир Лаухин. 

В этом году правительство РФ запустило новую льготную программу кредитования под 3%, направленную на дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса. Срок действия кредита составит 1 год, ставка для представителей малого и среднего предпринимательства составит всего 3%, еще 6% банкам выплатит государство. В первые 6 месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентам. В течение последующих 6 месяцев кредит необходимо гасить равными долями ежемесячно, плюс выплачивать проценты. Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника, в расчете на 12 месяцев.

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
14 апреля 2021  11:35
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
Благоустройство
15
Сегодня в область поступило более 30 тысяч доз вакцины.
13 апреля 2021  21:53
В СО приняты новые меры для белее комфортной вакцинации: впервые заработал уникальный круглосуточный пункт вакцинации
Здравоохранение
642
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
13 апреля 2021  13:13
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
Транспорт
320
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
13 апреля 2021  12:55
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
Здравоохранение
448
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары Мой космос состоялся!
13 апреля 2021  11:21
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары «Мой космос» состоялся!
Общество
385
Весь список