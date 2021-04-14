Самарским предприятиям, сохранившим штат, списали льготные кредиты

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В Самарской области работа по созданию комфортных условий для развития бизнеса ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В 2020 году на уровне региона было решено поддержать не только бизнес, признанный наиболее пострадавшим – финансовыми инструментами могли воспользоваться абсолютно все представители малого и среднего предпринимательства.

Банки, участвующие в льготном кредитовании на неотложные нужды и сохранение занятости, произвели списание основного долга и процентов по нему до 1 апреля. Этой возможностью смогли воспользоваться предприятия из пострадавших отраслей, сохранившие не менее 90% сотрудников. Половину долга и процентов списали представителям МСП, которые сохранили 80% сотрудников по отношению к штатной численности на 1 июня 2020 года.

Для этих целей, по поручению Главы региона Дмитрия Азарова, на 640 млн рублей был докапитализирован Гарантийный фонд Самарской области, что позволило утвердить 5 антикризисных программ для финансовой поддержки бизнеса.

«В этом году для предпринимателей действуют три новых продукта. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать и начинающие представители малого бизнеса. В ближайшее время будут утверждены программы для социальных предпринимателей и самозанятых. Всего по состоянию на 2 апреля Фонд предоставил 31 микрозайм на общую сумму 62,8 млн рублей», - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2020 году серьезным подспорьем для предпринимателей стали федеральные инструменты поддержки. В частности, льготные кредиты на возобновление деятельности и сохранение штата. Суть госпрограммы заключалась в отсрочке платежей до 28 декабря этого года и льготных условиях погашения такого кредита: если предприятие сохранит численность сотрудников на уровне 90%, то государство погасит за него долг и проценты по нему. Если в штате останется не менее 80% человек, то будет списано 50% долга и процентов.

За средствами в рамках антикризисной господдержки обратилось и АО «Магистраль». Транспортное предприятие является одним из крупнейших в регионе – здесь трудятся более 700 человек. По словам генерального директора компании Наиля Арсланова, в пандемию количество заказов и объемов работ заметно снизилось, поэтому льготный кредит оказался очень своевременной помощью предприятию.

«За прошедший год мы смогли сохранить и даже немного увеличить число рабочих мест. Несмотря на все трудности, наше предприятие идет по намеченному пути развития. Это результат мы смогли достигнуть, благодаря поиску новых заказчиков и финансовой поддержке со стороны государства. В 2020 году нам был предоставлен кредит на 69 млн рублей, который после ревизии банка был полностью списан», - рассказал руководитель предприятия.

Льготный кредит можно было получить с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Чем раньше предприниматель подавал заявку – тем больше была полученная сумма. Она рассчитывалась за период с момента заключения договора по 1 декабря: количество полученных периодов умножалось на число сотрудников предприятия и расчетный размер оплаты труда.

«Сбербанк выступает одним из основных участников всех ключевых государственных антикризисных программ, направленных на поддержку бизнес-сообщества. «Господдержка под 2%» стала своевременной и очень важной мерой для предпринимателей в Самарской области. Она помогла региональному бизнесу продолжить свою деятельность и сохранить персонал в непростое время. В рамках реализации программы Самарское отделение Сбербанка одобрило льготные кредиты под 2% для более 3,3 тыс. предпринимателей Самарской области на сумму свыше 3,5 млрд рублей», - отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Потратить полученные средства можно было на выплату зарплаты, а также погашение ранее взятых банковских кредитов.

По словам регионального директора АО «МСП-Банк» в Самаре Владимира Лаухина, в финансовое учреждение за оформлением льготных кредитов обратились около 100 компаний.

«По статистике нашего банка, 97% предпринимателей, оформивших льготные кредиты, смогли выполнить условия программы – освоить денежные средства, сохранить штат и получить полное списание за счет субсидии минэкономразвития РФ. Мы выдали такие кредиты на общую сумму 200 млн рублей», - подчеркнул Владимир Лаухин.

В этом году правительство РФ запустило новую льготную программу кредитования под 3%, направленную на дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса. Срок действия кредита составит 1 год, ставка для представителей малого и среднего предпринимательства составит всего 3%, еще 6% банкам выплатит государство. В первые 6 месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентам. В течение последующих 6 месяцев кредит необходимо гасить равными долями ежемесячно, плюс выплачивать проценты. Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника, в расчете на 12 месяцев.

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