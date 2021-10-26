Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по числу участников, вовлечённых в «Урок цифры»

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«Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» прошли более 143 тысяч школьников с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители в Самаре. Проект длился 20 дней и охватил всю Россию и 127 стран мира. Всего познакомиться с «Уроком цифры» смогли более 3 млн школьников. Разработчиком содержания и программы первого урока в 2021–2022 учебном году, посвящённого искусственному интеллекту и машинному обучению, выступил Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.

Масштабный просветительский проект организуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России в партнёрстве с ведущими технологическими российскими компаниями. Его цель — ранняя профориентация и развитие цифровых навыков у школьников.

Учащиеся узнали об основных принципах работы искусственного интеллекта, пробовали себя в профессии исследователя данных и создавали умного помощника для учителя математики на специальном игровом тренажёре. В этом году родители детей также принимали очень активное участие в проекте наравне с учителями.

В России регионами-лидерами по числу участников, вовлечённых в «Урок цифры», стали: Белгородская область (187 768), Московская область (163 587), Самарская область (143 138), Челябинская область (141 330), Омская область (133 004), Краснодарский край (104 586), Свердловская область (90 836), Пермский край (80 721), Новосибирская область (79 587), Ставропольский край (78 536), Москва (78 526) и Санкт-Петербург (71 233).

Проведению образовательной акции активно содействовали представители региональных администраций, Сбербанка и компаний его экосистемы. Заместители глав регионов, руководители региональных органов власти в сфере образования и цифрового развития проводили открытые уроки, используя материалы «Урока цифры». 135 встреч со школьниками в таком же формате организовали территориальные банки и головные отделения Сбербанка.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Для развития региона и конкурентоспособности нашей экономики необходимо усиленно наращивать кадровый потенциал в сфере информационных технологий. Сбер, как одна из крупнейших компаний России, активно работает над тем, чтобы как можно больше школьников и молодых людей делали выбор в пользу цифровых профессий. Ежегодно в Самарской области мы проводим и поддерживаем целый ряд мероприятий подобной направленности. Уверен, что благодаря "Уроку цифры" тысячи детей заинтересуются технологиями, станут профессионалами и совершат важные для всех прорывы».

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

«Благодарим всех партнёров, без которых проект был бы невозможен, за вклад, который они внесли в развитие цифровых навыков и компетенций миллионов наших ребят по всей стране и миру. Нам в очередной раз удалось показать, что при правильном подходе даже такая непростая тема будет интересна огромному числу детей и взрослых, что технологии искусственного интеллекта должны изучаться в школе».

Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в образовании» можно и после окончания акции — все материалы остаются в открытом доступе.