Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по числу участников, вовлечённых в «Урок цифры»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Строительство социальных объектов ведется в ускоренном темпе.
Виктор Кудряшов побывал на строительстве трех социальных объектов
Дмитрий Азаров предложил общественникам и бизнесменам активнее использовать возможности антикризисных мер поддержки.
Дмитрий Азаров: «Мы не бросаем бизнес в этой непростой ситуации»
В Самарской области заработала горячая линия по соблюдению противоэпидемиологического режима.
Виктор Кудряшов: наказания для нарушителей режима нерабочих дней будут строгими и эффективными
Они будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.
Ограничительные меры в регионе, которые сохранятся после прекращения нерабочих дней
Подполковник полиции Алексей Елизаров рассказывает о способах защиты от кибермошенников путем проверки сайтов в сети интернет:
ГУ МВД СО: Как не стать жертвой кибермошенников и не потерять свои сбережения?
Следователи выясняют обстоятельства и причины убийства.
В Москве убит бывший топ-менеджер "Смоленского банка" его жена и сын
Более 350 заявок подали самозанятые Самарской области на получение госуслуги по продвижению соцсетей.
Самозанятым Самарской области предлагают новые инструменты поддержки
С 25 октября по 7 ноября в регионе введён режим нерабочих дней.
Пресс-служба Правительства Самарской области разъясняет принятые постановления о действующих ограничениях
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.55
-0.58
EUR 80.7
-1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по числу участников, вовлечённых в «Урок цифры»

26 октября 2021 17:12
170
Проект длился 20 дней и охватил всю Россию и 127 стран мира.

«Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» прошли более 143 тысяч школьников с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители в Самаре. Проект длился 20 дней и охватил всю Россию и 127 стран мира. Всего познакомиться с «Уроком цифры» смогли более 3 млн школьников. Разработчиком содержания и программы первого урока в 2021–2022 учебном году, посвящённого искусственному интеллекту и машинному обучению, выступил Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.

Масштабный просветительский проект организуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России в партнёрстве с ведущими технологическими российскими компаниями. Его цель — ранняя профориентация и развитие цифровых навыков у школьников.

Учащиеся узнали об основных принципах работы искусственного интеллекта, пробовали себя в профессии исследователя данных и создавали умного помощника для учителя математики на специальном игровом тренажёре. В этом году родители детей также принимали очень активное участие в проекте наравне с учителями.

В России регионами-лидерами по числу участников, вовлечённых в «Урок цифры», стали: Белгородская область (187 768), Московская область (163 587), Самарская область (143 138), Челябинская область (141 330), Омская область (133 004), Краснодарский край (104 586), Свердловская область (90 836), Пермский край (80 721), Новосибирская область (79 587), Ставропольский край (78 536), Москва (78 526) и Санкт-Петербург (71 233).

Проведению образовательной акции активно содействовали представители региональных администраций, Сбербанка и компаний его экосистемы. Заместители глав регионов, руководители региональных органов власти в сфере образования и цифрового развития проводили открытые уроки, используя материалы «Урока цифры». 135 встреч со школьниками в таком же формате организовали территориальные банки и головные отделения Сбербанка.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

 «Для развития региона и конкурентоспособности нашей экономики необходимо усиленно наращивать кадровый потенциал в сфере информационных технологий. Сбер, как одна из крупнейших компаний России, активно работает над тем, чтобы как можно больше школьников и молодых людей делали выбор в пользу цифровых профессий. Ежегодно в Самарской области мы проводим и поддерживаем целый ряд мероприятий подобной направленности. Уверен, что благодаря "Уроку цифры" тысячи детей заинтересуются технологиями, станут профессионалами и совершат важные для всех прорывы».

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

«Благодарим всех партнёров, без которых проект был бы невозможен, за вклад, который они внесли в развитие цифровых навыков и компетенций миллионов наших ребят по всей стране и миру. Нам в очередной раз удалось показать, что при правильном подходе даже такая непростая тема будет интересна огромному числу детей и взрослых, что технологии искусственного интеллекта должны изучаться в школе».

Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в образовании» можно и после окончания акции — все материалы остаются в открытом доступе.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
26 октября 2021  13:10
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
304
В Самаре у ТЦ будут работать мобильные пункты вакцинации
26 октября 2021  10:23
В Самаре у ТЦ будут работать мобильные пункты вакцинации
347
И снова почти плюс сотня: 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
25 октября 2021  14:02
И снова почти плюс сотня: 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
511
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
25 октября 2021  13:56
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
1280
В самарских маршрутках хотят поднять цены на проезд
25 октября 2021  10:59
В самарских маршрутках хотят поднять цены на проезд
559
Весь список