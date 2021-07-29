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«Салют, покажи соревнования в Токио»: виртуальные ассистенты Салют помогут не пропустить главные новости большого спорта

29 июля 2021 17:38
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Сбер представил новый навык виртуальных ассистентов Салют, который позволяет удобно следить за событиями крупнейшего спортивного соревнования на планете.

Сбер представил новый навык виртуальных ассистентов Салют, который позволяет удобно следить за событиями крупнейшего спортивного соревнования на планете.

Пользователям мобильных приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а также умных ТВ-приставок SberBox и смарт-дисплеев SberPortal будут доступны ключевые новости главного спортивного первенства мира. Для того, чтобы запустить навык, нужно сказать: «Салют, покажи соревнования в Токио». Также в новостном блоке на умных устройствах Sber будет доступен специальный спортивный виджет.

Ассистенты Салют помогут найти новости обо всех важных событиях: розыгрышах медалей, результатах спортсменов, а также календарь соревнований. В режиме реального времени можно будет следить за обновлениями таблицы медального зачёта стран-участниц. Ассистенты также помогут пользователям удобнее переходить на трансляции одного из трёх каналов, передающих события из Японии.

По ходу соревнований контент будет расширяться — в него будут добавляться статьи про историю главного спортивного события планеты, отдельные виды спорта и биографии спортсменов, благодаря этому даже те пользователи, которые не очень активно следят за мировым первенством, могут быть в контексте происходящего и узнать много интересных фактов.

Теги: салют сбер

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