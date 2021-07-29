«Салют, покажи соревнования в Токио»: виртуальные ассистенты Салют помогут не пропустить главные новости большого спорта

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Сбер представил новый навык виртуальных ассистентов Салют, который позволяет удобно следить за событиями крупнейшего спортивного соревнования на планете.

Пользователям мобильных приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а также умных ТВ-приставок SberBox и смарт-дисплеев SberPortal будут доступны ключевые новости главного спортивного первенства мира. Для того, чтобы запустить навык, нужно сказать: «Салют, покажи соревнования в Токио». Также в новостном блоке на умных устройствах Sber будет доступен специальный спортивный виджет.

Ассистенты Салют помогут найти новости обо всех важных событиях: розыгрышах медалей, результатах спортсменов, а также календарь соревнований. В режиме реального времени можно будет следить за обновлениями таблицы медального зачёта стран-участниц. Ассистенты также помогут пользователям удобнее переходить на трансляции одного из трёх каналов, передающих события из Японии.

По ходу соревнований контент будет расширяться — в него будут добавляться статьи про историю главного спортивного события планеты, отдельные виды спорта и биографии спортсменов, благодаря этому даже те пользователи, которые не очень активно следят за мировым первенством, могут быть в контексте происходящего и узнать много интересных фактов.