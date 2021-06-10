С помощью конструктора госпрограмм Сбер выдал предпринимателям льготные кредиты на 14 млрд рублей

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450 предпринимателей уже получили льготные кредиты на сумму 14 млрд рублей с помощью конструктора госпрограмм — нового сервиса Сбера для получателей государственной поддержки, который был запущен в пилотном режиме в феврале 2021 года.

Конструктор госпрограмм позволяет компаниям пройти первичную онлайн-проверку (достаточно ввести ИНН) на соответствие четырём наиболее востребованным программам льготного кредитования, подать заявку на кредит и получить консультацию, заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера.

На данный момент в конструкторе представлены: программа стимулирования МСП, кредит для сельхозтоваропроизводителей, а также две программы Минэкономразвития по поддержке МСП (в рамках Постановления Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018).

Сервис доступен на сайте Сбербанка и в интернет-банке СберБизнес.

Олег Семененко, начальник Управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка:

"В конструктор мы включили ключевые федеральные меры поддержки бизнеса. Это очень удобный инструмент, доступный и клиентам банка, и тем, кто пока нашим клиентом не является. Он помогает предпринимателям определиться с выбором мер господдержки и подать заявку на льготный кредит онлайн. Мы будем увеличивать количество включённых в конструктор программ льготного кредитования, чтобы сделать сервис как можно более всеобъемлющим и полезным для всех отраслей бизнеса".

По сравнению с 2020 годом количество программ с господдержкой выросло с 9 до 17. Так, в марте 2021 года была запущена программа, направленная на восстановление деятельности предпринимателей после пандемии (ФОТ 3.0). По итогам первого квартала текущего года доля Сбербанка в ней составила 70%. В рамках программы в Сбербанке заключено порядка 10 тыс. кредитных договоров на сумму 25 млрд рублей.