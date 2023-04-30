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С 1 мая Центробанк России ужесточит правила выдачи ипотеки. Действия регулятора приведут к снижению спроса на первичном рынке недвижимости, предупредил доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По его словам, в России больше не будет ипотеки по минимальным ставкам.

А ведь такой вид кредитования был очень популярен, являясь основным инструментом покупки недвижимости. С привлечением банковских средств заключалось 75 процентов всех сделок, пишет "Прайм".

Теперь девелоперам станет сложнее продавать строящиеся объекты, уверен Кузнецов.

Ужесточение мер вряд ли приведет к резкому снижению цен. А вот падение спроса обострит конкуренцию. Застройщики будут вынуждены придумывать новые меры для стимулирования покупки квартир именно у них, объяснил эксперт.