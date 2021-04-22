Рубль резко усилил рост к основным валютам после заявления Шойгу о передислокации войск

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Рубль днем резко усилил рост к основным валютам на новостях об отводе войск РФ после учений на юге и западе: до новостей они снижались на 20-40 копеек, а после заявления главы Минобороны проваливались более чем на 1 рубль, свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск падал на 94 копейки, до 75,66 рубля, курс евро - на 96 копеек, до 91,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Минимальные значения доллара и евро на сегодня, достигнутые сразу после сообщений, составляют рубля 75,43 рубля и 90,95 рубля, соответственно.

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Крыму объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

Снижение градуса геополитической напряженности позитивно влияет на курс рубля и отвод российских войск в этом смысле – хорошая новость, прокомменитировал РИА Новости финансовый аналитик Евгений Волков.

Фото: pixabay