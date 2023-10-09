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Рубль оказался самой недооцененной валютой стран G20

9 октября 2023 09:44
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Рубль оказался самой недооцененной валютой стран G20

В начале осени рубль стал самой недооцененной валютой стран G20. Согласно расчетам РИА Новости, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) составляет около 33 рублей за доллар.

«Согласно рейтингу стран G20 по стоимости комбо-обеда из бургера, картошки фри и стаканчика колы самый дешевый обед — в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США», — передает РИА Новости детали расчетов. Отмечается, что при таких показателях, доллар должен торговаться за 33 рубля, а не за 100, как сейчас. При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов отметил, что в России высокий паритет покупательной способности.

Согласно расчетам агентства, недооценены еще и рупии и юани. Их официальный курс почти в два раза выше, чем по ППС, пишет Ура.ру.

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