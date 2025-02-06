Россияне преувеличивают уровень инфляции, заявили в ЦБ

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ЦБ раскритиковал россиян за оценку инфляции.

Регулятор полагает, что население склонно субъективно оценивать уровень личной инфляции, завышая его в 1,5-2 раза по сравнению с официальными показателями.Читайте также:Годовая инфляция в России за прошлую неделю не ускорилась

Об этом сообщается в бюллетене «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки».

В декабре 2024 года граждане полагали, что потребительские цены за год выросли на 15,9%, тогда как данные Росстата показывали рост цен на уровне 9,52%. По последним данным, годовая инфляция составляет 10,14%.

Каждый человек имеет свою собственную потребительскую корзину товаров и услуг, и потому оценка роста цен, как правило, отличается от усредненной оценки Росстата, объясняет ЦБ.

На отклонение инфляционных ожиданий от среднего значения влияют материальное положение, уровень финансовой грамотности, ожидания относительно ситуации в экономике.

В Банке России уверяют, что методология Росстата соответствует международной практике, пишет БФМ.