Россияне поставили новый рекорд по кредитам

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В России объем невыплаченных процентов по кредитам к 1 декабря 2024 года достиг рекордных 607,8 млрд рублей. Как следует из статистики Банка России, это максимальная сумма за последние четыре года.

«На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 млрд рублей. Речь идет о процентах, которые заемщикам предстоит выплатить в ближайший месяц с отчетной даты для погашения кредитов по графику», — передает РБК данные ЦБ РФ. Отмечается, что это связано с высокими процентными ставками на рынке.

В прошедшем году платежная нагрузка на домохозяйства значительно увеличилась: с января по ноябрь объем задолженности россиян увеличился на 11%, в то время как в 2023 году этот показатель составил 22,7%. Такой рост задолженности является следствием повышенной кредитной активности и изменения условий кредитования, пишет Ура.ру.