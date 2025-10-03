Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции

97

Российские туристы в Турции столкнулись с масштабным сбоем платежной системы Letim, которая не работает уже третьи сутки. Путешественники не могут пополнить счета или снять деньги через банкоматы. Сообщают информационные агентства.

«Letim сбоит у россиян в Турции уже третьи сутки. Наши отдыхающие соотечественники не могут ни пополнить свои счета, ни вывести с них деньги. Турецкие банкоматы выдают ошибку», — пишет telegram-канал SHOT.

По данным издания, у некоторых пользователей при входе в приложение появляется сообщение «приложение не установлено», у других — бесконечная загрузка. Представители сервиса уверяют, что все переводы будут выполнены, но когда именно устранят сбой — неизвестно, пишет Ура.ру.