Россиянам рассказали, как выгодно погасить ипотеку

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Чтобы гасить ипотеку быстро и без больших переплат нужно выплачивать часть денег досрочно, причем выгоднее всего снижать ипотечный платеж, а не срок кредита, рассказала URA.RU заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова, передает РИА Новости.

В качестве оптимального срока ипотечного кредита специалист назвала семь лет. Она объяснила, что следует сначала снизить размер платежа до оптимальных значений, чтобы снизить риск невыплат из-за непредвиденных обстоятельств.

"Но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращения дельту на дальнейшее досрочное гашение кредита", — объяснила Решетникова.

Она призвала с первых месяцев начинать досрочное погашение ипотеки, чтобы сохранить баланс между суммой долга и переплатой по процентам.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, в свою очередь, отметила, что можно оставить платеж прежним и сократить срок кредита, переплата при этом все равно будет меньше.

"У вас и так, и так получается выгода, вы выбираете, исходя из своих предпочтений", — заявила она.

Специалист также напомнила о возможности рефинансировать кредит, если он был взят под большой процент.

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