Российский рынок акций существенно вырос после обвала накануне

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Российский рынок акций растет с начала основной торговой сессии пятницы и прибавляет уже порядка 23 процентов, пытаясь компенсировать обвал четверга, следует из данных Московской биржи.

К 11:14 мск рублевый индекс растет на 23,07%, до 2532,90 пункта, долларовый РТС — на 28,36%, до 953,59 пункта.

В четверг российский фондовый рынок отреагировал на геополитические риски из-за начала военной операции на Украине беспрецедентным дневным падением: к полудню рублевый индекс Мосбиржи опустился до 1680 пунктов, РТС — до 610.

Утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках в пятницу Московская биржа не проводила.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, сообщает РИА Новости.

Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.