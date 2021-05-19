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Российские банки в апреле резко сократили выдачу потребительских кредитов – на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего было выдано 1 миллион 200 тыс ссуд, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй.

Там отметили, что тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной.

Определяющий критерий для кредиторов при принятии решения о выдаче потребкредитов и их параметрах – по-прежнему значение кредитного рейтинга.



Наибольшее количество потребкредитов в регионах в апреле было выдано традиционно в Москве, Московской области и Татарстане.