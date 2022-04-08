Российские банки начали выдавать льготную ипотеку на новостройки по новым условиям.

122

Кредитные организации объявили о первых сделках – сообщает ТАСС. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%.

Кроме того, увеличивается предельная сумма кредита, который смогут получить граждане по данной программе. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области лимит составит 12 млн рублей, а для остальных субъектов страны – 6 млн.

По оценке экспертов рынка, за три месяца действия обновленной программы банки выдадут россиянам около 50 тыс. ипотечных кредитов. После изменения программы ее участникам будет доступно почти три четверти предлагаемых к продаже квартир в новостройках России.