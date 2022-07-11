Российские банки начали переходить с американских банкоматов на китайские

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В Ак Барс Банке и Почта Банке начали закупать китайские банкоматы вместо американских аналогов, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Известия".

В 2022 году Ак Барс провел конкурс на поставку устройств по приему и выдаче наличных — в нем победила компания GRG из КНР. Первые устройства появятся уже в сентябре.

ВТБ тестирует банкоматы других производителей, включая китайских. В нескольких офисах проведут пилотные проекты. Банк Зенит, УБРиР, Сбер, Открытие и Новикомбанк тоже рассматривают возможность закупки китайских аналогов. В Открытии отметили, что они готовы к использованию и российских банкоматов.

Лидерами и глобального, и российского рынков банкоматов были американские компании — Diebold Nixdorf и NCR. На них приходилось до 70% все установленных банкоматов. Опрошенные изданием эксперты отметили, что опыт использования новых терминалов вряд ли изменится.

Фото: pxhere