Российские банки готовятся к новому повышению ключевой ставки

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Российские банки на несколько дней заняли у ЦБ свыше семи триллионов рублей из-за чего на рынке возник структурный дефицит ликвидности, пишет РБК. По мнению опрошенных журналистами экспертов, речь идет о подготовке к повышению ключевой ставки.

Показатель дефицита ликвидности — ситуации, когда долг кредитных организаций перед Банком России превышает объем их средств, размещенный на депозитах и корсчетах в ЦБ — 13 октября превысил 6 триллионов рублей, а к 17 октября упал до 1,19 триллиона.

Отмечается, что 11 октября начался и продлится до 14 ноября период усреднения обязательных резервов. По нему путем оценивания средних остатков средств банков на счетах обязательных резервов проверяется выполнение соответствующих требований Центробанка.

Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки состоится 27 октября, пишет Лента.