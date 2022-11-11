РКО, страхование, юридические и бухгалтерские услуги – что ждать предпринимателям на Зелёной неделе от Сбера

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В Сбербанке сообщили о старте традиционной акции «Зелёная неделя для бизнеса», которая пройдет с 11 по 17 ноября. В эти дни Сбер и его партнёры предложат корпоративным клиентам и самозанятым особые предложения и скидки по продуктам.

Так по сообщению пресс-службы Сбера интересные условия предлагают для предпринимателей, которые откроют расчетный счет и подключат один из пакетов услуг «Набирая обороты», «Полным ходом», «Только для ИП». К тому же до конца года они будут получать повышенный кэшбек.

Для новых клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в рублях уже сейчас доступен «Валютный контроль за 1 рубль» при заведении на обслуживание внешнеторгового контракта и совершении по нему платежа в рублях до 30 ноября. Максимальный льготный период может достигать до 4 месяцев, при соблюдении определенных условий акции.

Что касается самозанятых, то для них в Сбере подготовили большую скидку на юридические консультации без анализа документов по некоторым тематикам и на годовые подписки от СберПрава с круглосуточной поддержкой юристов.

Кроме того, компании группы Сбера и партнёры подготовили скидки и специальные предложения на свои продукты. Среди них особые условия по лизингу автотранспорта, спецтехники и оборудования; скидки на сервис проверки физлиц при трудоустройстве на работу, скидки на товары в СберМаркете.

Также партнёры Сбера предлагают новым клиентам 2 месяца бесплатного доступа к сервису приема платежей «Мобильный кассир». Сервис СберЗдоровье обещает 3 месяца в подарок при покупке от 6 доступов к продукту «Все врачи онлайн» и 1 месяц в подарок при покупке от 6 доступов к продукту «Корпоративное здоровье Премиум».

Кроме того, можно получить скидки по использованию чат-ботов, на сервис по увеличению продаж на сайте, страхование и особые условия по бухгалтерскому обслуживанию.

Количество предложений большое, подробнее на сайте акции.