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Риелторы сообщили о росте продаж квартир с обременением в Москве

26 февраля 2021 21:39
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Доля квартир, которые находятся в залоге у банка, составляет 10–15% в общем объеме продаж вторичного жилья в столице.

В 2020 году доля квартир с ипотекой, выставленных на продажу в Москве, выросла на 15%, следует из поступившего в редакцию пресс-релиза риелторской компании, передает РБК.

Риелторы объясняют такую динамику высокой долей ипотечных сделок на рынке новостроек в последние годы. «Срок кредитования может составлять до 30 лет. За это время у людей меняются жизненные ситуации и финансовые обстоятельства, составы семей — и квартиры, которые пока еще находятся в залоге у банка, выходят на рынок, — поясняет управляющий директор сети «Миэль» Юлия Антясова. — За три года число таких квартир выросло примерно на 15%, и их доля будет постоянно расти. А еще несколько лет назад продажа квартиры с невыплаченной ипотекой считалась необычным явлением, такие сделки были единичными».

Рост доли залоговых квартир в общем объеме предложения жилья в столице «РБК-Недвижимости» подтвердили и другие агентства недвижимости. По оценке «БОН ТОН», на вторичном рынке на квартиры с обременением в виде ипотеки сегодня приходится 10–15% объема продаж.

Похожие цифры приводят и в агентстве недвижимости «Бест-Новострой» (структура компании включает подразделение, работающее со вторичной недвижимостью). «Из тех, кто непосредственно выходит на сделки, обременение в виде банковского залога имеет примерно каждый десятый продавец. Поэтому долю залоговых квартир грубо можно оценить в 10–12%», — говорит Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-Новострой». Рост показателя в компании связывают с ростом проблемных ипотечных кредитов.

В «Бест-Новострое» отмечают, что скидки на залоговые квартиры чаще всего не выходят за пределы 10% к цене аналогичных лотов без обременения. «Даже если квартира продается в большом микрорайоне с широким выбором аналогичных лотов без обременения, скидку из-за банковского залога делают в пределах 5–10%, не больше, — отмечает Ирина Доброхотова. — Но при стоимости квартиры в 10–15 млн руб. это уже ощутимый уровень».

В «БОН ТОН» указывают, что скидка от рыночной стоимости залоговой квартиры может быть и выше, если продавец заинтересован в быстром выходе на сделку. «Если продажа срочная, квартира, которая может «уйти» за 6,5 млн руб., будет предложена всего за 6 млн», — поясняют риелторы.

По данным Росреестра, в 2020 году в Москве было выдано 104,2 тыс. ипотечных кредитов — на 16% больше, чем в 2019-м. В ведомстве связывают рост с программой льготной на ипотеки на новостройки, которая косвенно затронула в том числе и вторичные продажи: горожане продают имеющееся жилье, чтобы купить новое на выгодных условиях.

 

Фото: pixabay
 

 

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