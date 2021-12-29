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Режим работы СберБанка в новогодние праздники

29 декабря 2021 19:08
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Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания в эти дни будут работать в стандартном режиме.

Режим работы СберБанка в новогодние праздники

31 декабря офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать по режиму субботы.

1–3 января — выходные дни, работают только дежурные офисы.

4–6 января — увеличивается количество работающих офисов.

7 января — выходной день, работают только дежурные офисы.

8 января (суббота) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу. Офисы откроются на 30 минут раньше обычного.

9 января (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье.

10 января (понедельник) — стандартный рабочий день по режиму работы понедельника для всех офисов. Офисы откроются на 30 минут раньше обычного.

Режим работы индивидуален для каждого офиса, он указан в самом офисе СберБанка, в мобильном приложении СберБанк Онлайн (раздел «Офисы и банкоматы. На карте»). График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

+7 495 665-5-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

8 800 5555 777 (для звонков с любых телефонов на территории России);

также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания в эти дни будут работать в стандартном режиме.

В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

При этом вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в офисах — по графику работы. Вклады, срок окончания которых приходится на 31 декабря - 9 января включительно, будут пролонгированы 10 января. При необходимости клиенты могут забрать средства в любой день после наступления даты окончания срока вклада без потери процентов. Для этого не нужно ходить в офис — можно воспользоваться мобильным приложением или веб-версией СберБанк Онлайн. 

Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой. За два дня до неё банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счёт погашения. Если на имеющихся счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без начисления неустойки, изменения размера платежа и его частей, направляемых на погашение кредита и уплату процентов за пользование кредитом.

Обслуживание корпоративных клиентов в период с 31 декабря по 9 января включительно в офисах банка не проводится.

 

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