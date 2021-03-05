Режим работы Сбербанка с 6 по 9 марта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мужской коллектив управления организовал для сотрудниц праздничный концерт.
Руководство УФСИН СО поздравило сотрудниц с наступающим Международным женским днем
Депутаты гордумы сходятся во мнении, что Николай Альфредович обладает управленческими навыками, знает городское хозяйство и имеет необходимый опыт работы главой города.
Кандидатуру Николая Ренца на должность главы города поддержали депутаты всех фракций думы Тольятти
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
С апреля 2020 года весь главный корпус областной больницы оказывал помощь только пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Часть отделений больницы Середавина возобновили работу в штатном режиме 
Робот оснащен камерами и датчиками для сбора данных.
Собака-робот осматривает обломки на месте крушения SpaceX, к которым боятся подойти инженеры
Представители выступающей за демократию оппозиции, нашедшие убежище в Литве, не будут переданы так называемым господствующим режимам.
Литва отказалась рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии
Условием данного мероприятия является обязательное участие в софинансировании работодателей, для чьих сотрудников и осуществляется строительство жилья.
Восемь семей Елховского района получили ключи от новых домов
Полицейские и общественники вручили загранпаспорта, приняли присягу гражданина РФ у наших соотечественниц и поздравили прекрасных дам с наступающим праздником.
В Самаре в преддверии 8 марта прошло торжественное мероприятие в многофункциональном миграционном центре
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Режим работы Сбербанка с 6 по 9 марта

5 марта 2021 14:32
155
Сбербанк поздравляет клиентов с Международным женским днём.

Сбербанк поздравляет клиентов с Международным женским днём и сообщает о режиме работы своих отделений с период с 6 по 9 марта 2021 года.

6 марта (суббота) офисы банка будут работать по режиму понедельника, с сокращением работы на 3 часа.

7 марта (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму субботы.

8 марта (понедельник) будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

9 марта (вторник) — обычный рабочий день по режиму вторника.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Юридические лица с 6 по 8 марта в офисах банка обслуживаться не будут.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте банка.

График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

- 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

- 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

- 8 (495) 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

- 8 (800) 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);

- а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
5 марта 2021  17:25
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Политика региона
26
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
5 марта 2021  13:57
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
175
В Самарской области растет число вакансий
5 марта 2021  12:50
В Самарской области растет число вакансий
Экономика региона
172
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: По каждому вопросу найдем решение
5 марта 2021  11:19
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: "По каждому вопросу найдем решение"
Социум
217
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
419
Весь список