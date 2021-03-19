Рекордные дивиденды Сбербанка пополнят Фонд национального благосостояния на 211 млрд рублей

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Сегодня Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд. рублей (18,7 рублей на одну акцию). Столько же дивидендов Сбербанк выплатил своим акционерам за 2019 год и эта сумма стала рекордной дивидендной выплатой для России. В случае принятия акционерами решения о выплате дивидендов половина этой суммы — 211,2 млрд. рублей поступит в бюджет страны, в частности в Фонд национального благосостояния.

«Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году. Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля, таким образом выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае», - заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Сбербанк планирует и в дальнейшем направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

211 млрд рублей будут хорошей подмогой для государства в этом году. Например, деньги Сбера могли бы полностью покрыть ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в 2021. На эти цели власти планируют выделить свыше 199 млрд рублей. Или такой факт: в 2021 году Пенсионный фонд России собирается направить на осуществление ежемесячной денежной выплаты 425 млрд рублей. Поступления в бюджет средств от дивидендов Сбербанка могли бы почти наполовину покрыть финансирование этих выплат.