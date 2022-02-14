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Регистрация на молодежные акселераторы SberZ и SberStudent продлена до конца февраля

14 февраля 2022 14:52
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По данным на 14 февраля на участие в программах уже зарегистрировались более 30 тысяч молодых людей из 85 регионов России.

Регистрация на программы по развитию предпринимательских талантов для учеников школ, колледжей и техникумов — SberZ и для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов — SberStudent продлена до 1 марта. По данным на 14 февраля на участие в программах уже зарегистрировались более 30 тысяч молодых людей из 85 регионов России.

Зарегистрировавшись на программы акселераторов, участники получают возможность пройти как базовую программу по основам предпринимательства, так и выбрать один из трех треков с отраслевым уклоном:

- по искусственному интеллекту, организованный совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников;

- по направлению игровой индустрии, организованный SberGames;

- по социально-значимым направлениям — наука, медицина, инклюзивность, образование и искусство. Трек реализуется в партнерстве с Российским обществом «Знание».

В рамках треков ребятам будут доступны дополнительные обучающие материалы по выбранному направлению и консультации профильных экспертов.

Программа акселераторов SberZ и SberStudent рассчитана на 8 месяцев. На первом этапе участники прослушают курс онлайн лекций по основам технологического предпринимательства, разработают бизнес‑проект с нуля и протестируют свое решение на потенциальных клиентах. Для перехода на второй этап участники должны будут объединиться в команды и представить свои проекты экспертной комиссии. С июня по август выбранные команды будут работать с персональными менторами, при поддержке которых создадут MVP своих продуктов и выйдут на первые продажи. Команды, показавшие наибольший прогресс, ждет выступление на Демо-дне в своем регионе, а затем на суперфинале в Москве, где они представят свои проекты руководству Сбера и партнерам треков, главам корпораций, инвесторам и ректорам вузов.

Победители разделят призовой фонд от Сбера, школьники смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы, студенты — гранты на развитие проектов от Moscow Seed Fund.

Участие в программах бесплатное, заявки принимаются до 28 февраля 23.59. Для регистрации не нужно иметь готовый бизнес-проект или даже идею. Все зарегистрировавшиеся участники смогут принять участие в реферальной программе и побороться за призы — ТВ-приставки SberBox, умные колонки SberBox Time, персональные карьерные консультаций с экспертами Сбера. А первые 50 тысяч участников получат промокод на расширенную подписку онлайн кинотеатра Okko.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«Прошлый сезон молодежных акселераторов продемонстрировал, что старшеклассники и студенты способны показать впечатляющие результаты и превратить свои проекты в настоящий бизнес. Мы уже получили больше заявок, чем в прошлом году, но поток молодых людей, желающих принять участие в акселераторах, не ослабевает. Мы хотим, чтобы возможность попробовать свои силы в создании собственного дела получило как можно больше ребят, в том числе из отдаленных регионов, поэтому дополняем программы акселераторов и продлеваем прием заявок еще на две недели».

 

Теги: СберБанк

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