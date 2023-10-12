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Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. Такое решение было принято для стабилизации курса рубля.

Репатриация выручки вводится сроком на полгода и коснется отдельных компаний. Прежде всего речь идет о компаниях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Объемы и сроки будет устанавливать правительство. При этом в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входят мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования, пишет Лента.