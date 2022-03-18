Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

173

Совет Госдумы рассмотрит вопрос 21 марта.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта, говорится в сообщении.

«Интерфакс» напоминает, что полномочия Набиуллиной истекают 24 июня. На этом посту она находится с 2013 года. В 2017 году ее полномочия уже продлевались на пять лет. Кандидатуру на рассмотрение Госдумы представляет президент.

В начале марта в СМИ появлялись слухи об отставке Набиуллиной. Утверждалось, что она сама написала заявление об уходе. Однако в Кремле заявляли, что такой информацией не располагают.