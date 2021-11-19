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Путин подписал закон об увеличении пороговой суммы для операций по обмену банкнот без паспорта

19 ноября 2021 19:30
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Закон позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении пороговой суммы для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, при которых идентификация клиента - физического лица не производится. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Закон предусматривает, что идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении таких операций на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей. Исключение составляют случаи, когда у работников банков возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При проведении операций по обмену банкнот на сумму более 40 тыс. рублей, но не свыше 100 тыс. рублей будет осуществляться упрощенная идентификация клиента. Сейчас пороговая сумма, при которой идентификация клиента не проводится, составляет 15 тыс. рублей.

Закон позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств, отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке.

 

Фото:   pixabay

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