Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 1 августа 2023 года

139

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Документ вступит в силу в августе этого года, тогда же могут начаться тестовые операции с новой валютой. На 2024 год запланированы переводы между юрлицами, на 2025 — массовое внедрение. «Газета.Ru» рассказывает о новой форме национальной валюты.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Дополнительная форма национальной валюты будет выпускаться вместе с уже существующими формами денег.

«У российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая», — говорится в документе.

Совершить операцию с новым денежным форматом будет возможно с помощью платформы цифрового рубля — специальной информационной системы. Ее оператором будет Банк России.

ЦБ определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, за которые российские банки должны предоставить клиентам возможность использовать операции с новой валютой. Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% от размера платежа.

Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу с 1 августа 2023 года, пишет Газета.