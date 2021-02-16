ПСБ запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья

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ПСБ расширяет возможности дистанционных каналов продаж и запускает сервис онлайн-заявок на рефинансирование ипотеки и покупку недвижимости на вторичном рынке. Предварительное одобрение ипотечного кредита клиент получает за несколько минут.

Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую программу и заполнить заявку на сайте ПСБ. В случае положительного решения клиент получает смс-уведомление. Посещение ипотечного центра банка потребуется только один раз на этапе заключения сделки.

Сервисы доступны для новых клиентов банка при покупке недвижимости на вторичном рынке и для заемщиков, желающих рефинансировать аналогичный кредит на более выгодных условиях.