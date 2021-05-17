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ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей - смартфон как платежный терминал

17 мая 2021 12:30
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ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей - смартфон как платежный терминал

ПСБ в партнерстве с АО «Смартфин» запустил сервис SoftPOS, позволяющий использовать смартфон в качестве терминала для приема безналичных платежей. Теперь любой телефон с NFC-модулем, работающий на операционной системе Android 9.0 и выше, может стать полноценным POS-терминалом. 

Кроме работы в режиме терминала, SoftPOS-приложение tap2go может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает предпринимателям функционал, не только соответствующий положениям закона о контрольно-кассовой технике, но и необходимый для полноценного ведения бизнеса. 

«После успешного завершения пилотного тестирования мы приступили к полномасштабному подключению сервиса и уверены, что использование смартфона вместо терминала совершит настоящую революцию в сфере платежей. Технология SoftPOS будет особенно интересна малому и микро-бизнесу, курьерским службам, торговым точкам с небольшой проходимостью и другим компаниям, работающим там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени, поэтому предприниматели могут экономить на покупке и обслуживании POS-терминала, но при этом выполнять требования законодательства. Мы планируем и дальше развивать сервис - в течение года интегрируем его в мобильный банк для юридических лиц, что сделает подключение клиентов к SoftPOS еще удобнее", - отмечает Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ. 

К проекту может подключиться любая компания и индивидуальный предприниматель, а прием платежей по технологии SoftPOS возможен уже на следующий день после заключения договора с ПСБ. При этом отправить и подписать документы можно дистанционно через интернет-банк. 

«Партнерство с ПСБ позволило нам в короткие сроки вывести на рынок инновационный продукт, полностью соответствующий требованиям платежных систем, а за счет интересных тарифных предложений банка мы ожидаем приток клиентов и рост популярности безналичных платежей в новых сегментах рынка, где особенно ценятся решения, позволяющие оптимизировать расходы на банковское обслуживание ", - уверен Дмитрий Богдашев, генеральный директор АО «Смартфин». 

Покупатели при расчетах через смартфон-терминал могут совершать платежи с использованием бесконтактных карт Visa, MasterCard, МИР на сумму до 10 000 рублей за одну операцию и без ограничения по сумме чека при использовании мобильных устройств, таких как часы или телефон.

Теги: банки платежи ПСБ терминал

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