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ПСБ запустил новый кредитный продукт для участников госзакупок

18 января 2021 12:35
88
ПСБ запустил новый кредитный продукт для участников госзакупок

ПСБ, развивая свои технологические сервисы, разработал онлайн-кредит «Без бумаг | Контрактный», ориентированный на участников государственных закупок. 

Новый продукт дополнит линейку кредитов для бизнеса, которые можно оформить онлайн на сайте банка, предоставив только согласие на обработку персональных данных и запрос в Бюро кредитных историй. 

«Мы продолжаем развивать нашу технологическую платформу "Без бумаг", которая позволяет малому и среднему бизнесу оформлять кредит дистанционно. По нашим оценкам появление потребности в финансировании госконтракта в 30% случаев возникает сразу после победы в тендере, поэтому для рынка госзакупок новый кредитный продукт должен стать не только актуальным, но и удобным инструментом финализации торговых процедур,- отметил Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ. - Решение о выдаче финансирования принимается за восемь рабочих часов, после чего процесс получения одобренного кредита займет не более пяти минут».

Заявку могут подать клиенты, которые имеют опыт исполнения не менее двух государственных контрактов за последние три года, а также портфель действующих контрактов, заключенных в рамках конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ. 

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Новости Тольятти
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
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15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
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15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
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