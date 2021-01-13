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ПСБ запустил инвестиционное приложение «ПСБ Инвестиции»

13 января 2021 10:48
91
ПСБ запустил инвестиционное приложение ПСБ Инвестиции

Теперь клиенты ПСБ со своего смартфона смогут совершать операции на финансовых рынках, просматривать структуру и состояние своего инвестиционного портфеля, следить за котировками финансовых инструментов, знакомиться с идеями аналитиков банка и многое другое.

Брокерский сервис ПСБ ориентирован как на опытных, так и на начинающих инвесторов. Начать инвестировать можно с любой суммы, ограничение по минимальному порогу для зачисления на брокерский счет не установлено. Открытие и обслуживание брокерского счета — бесплатно.

С помощью нового мобильного приложения клиенты ПСБ могут покупать и продавать биржевые паи инвестиционных фондов, акции и облигации российских компаний, а также валюту по биржевым ценам.

Встроенный аналитический модуль делает инвестиции еще удобнее. С его помощью клиент может следить за котировками в режиме реального времени, строить графики за выбранный период, создавать диаграммы распределения активов в портфеле, формировать отчет по прибыли с детализацией по счетам и типам активов. В приложении также доступны идеи аналитиков ПСБ по наиболее выгодным вариантам вложения средств.

Чтобы начать пользоваться новым приложением, клиенту ПСБ достаточно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет в ПСБ Мобайл и скачать «ПСБ Инвестиции» из AppStore и Google Play.

«С помощью приложения ПСБ наши клиенты могут инвестировать средства еще быстрее и проще, в любом удобном для них месте и в любое время. Интуитивно понятный, дружественный интерфейс приложения, набор опций и аналитика позволят и начинающему инвестору, и профессионалу избрать верную стратегию для приумножения капитала», - прокомментировала руководитель блока «Финансовые рынки и частный капитал» ПСБ Юлия Карпова.

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РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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