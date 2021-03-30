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ПСБ запустил акцию с начислением денег предпринимателям за рекомендацию банка

30 марта 2021 14:32
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Для получения вознаграждения достаточно направить партнеру по бизнесу приглашение на открытие в ПСБ расчетного счета.

ПСБ запустил акцию "Вместе выгодно", в рамках которой конвертирует рекомендации своих клиентов в деньги и начисляет по 3 тыс рублей как предпринимателю, пригласившего на банковское обслуживание другого МСП, так и бизнесмену, открывшему расчетный счет в ПСБ по этой рекомендации. Поделиться ссылкой-приглашением можно в мобильном или интернет-банке, а также в разделе акции на сайте банка.

Для получения вознаграждения достаточно направить партнеру по бизнесу приглашение на открытие в ПСБ расчетного счета, и если он его откроет, пройдя по направленной ему персональной ссылке, то оба смогут получить по 3 тыс рублей. Количество рекомендаций при этом не ограничено, а клиент ПСБ, владеющий несколькими компаниями, может получить двойной бонус за открытие счета для каждого своего предприятия, следуя этой схеме.

"Аналогичную акцию - "Вместе выгодно" - мы проводили в прошлом году, когда начисляли бонусы действующим клиентам за приглашение новых. В качестве вознаграждения за открытие счета мы предоставляли бесплатное обслуживание, интернет-платежи и смс-уведомления. Эта акция оказалась очень популярной: наши клиенты смогли сэкономить более 11,5 млн рублей, воспользовавшись бонусами в рамках программы. В этом году мы решили конвертировать бонусы в деньги и предлагаем их не только рекомендателю, но и тому, кто открыл у нас расчетный счет по рекомендации. Ожидаем, что такая акция заинтересует прежде всего микро и малый бизнес, предпринимателей, работающих в сфере услуг и торговли, которые особенно пострадали в пандемию и сейчас постепенно восстанавливают свою деятельность", - отметил Роман Гаврилов, вице-президент дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

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