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ПСБ запускает сервис онлайн-страхования

9 апреля 2021 14:01
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ПСБ запускает сервис онлайн-страхования

ПСБ расширяет возможности дистанционных каналов продаж и предлагает сервис по оформлению страхования жизни и здоровья заемщиков в интернет- и мобильном банке. Программа подключается к потребительскому кредиту.

Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую кредитную программу и в онлайн-заявке подтвердить свое согласие на оформление кредита со страховой программой. В случае положительного решения клиент банка получает смс-уведомление с условиями по кредиту и в мобильном или интернет- банке подтверждает оформление займа. Денежные средства поступают на счет в течение 5 минут.

Новому клиенту после получения предварительного положительного решения для оформления займа потребуется один раз посетить офис на этапе заключения кредитного договора.

«Воспользоваться страхованием или отказаться от него - это добровольный и осознанный выбор любого заемщика. При этом наличие страхового полиса дает ряд неоспоримых преимуществ: это и возможность обезопасить себя от непредвиденных финансовых проблем при наступлении страхового случая и уверенность, что обязательства по кредиту не перейдут на ваших родственников.  Внедрение такого сервиса в цифровых каналах позволяет нашим клиентам не только получить потребительский кредит на более привлекательных условиях, но и значительно сэкономить свое время», -  отмечает директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.


 

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