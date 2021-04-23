ПСБ стал лидером на рынке военной ипотеки

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ПСБ стал лидером российского рынка военной ипотеки по итогам 2020 года, следует из рейтинга «Росвоенипотеки». В текущем году банк усиливает позиции, нарастив портфель военной ипотеки почти до 80 млрд рублей к началу апреля. Ипотечные кредиты от ПСБ получили более 50 тысяч семей военнослужащих.

Для участников накопительно-ипотечной системы действует комплексное предложение с привлекательными ценовыми условиями и удобной процедурой оформления кредитов. Также в рамках военной ипотеки клиенты могут воспользоваться выгодными акциями.

Подать заявку и документы можно дистанционно. Клиентам доступны цифровые сервисы - оценка стоимости квартиры, оформление страховых продуктов. Посещение офиса банка необходимо только на стадии заключения сделки. Решение о выдаче кредита принимается в течение 30 минут.