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ПСБ стал лидером на рынке военной ипотеки

23 апреля 2021 12:40
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ПСБ стал лидером на рынке военной ипотеки

ПСБ стал лидером российского рынка военной ипотеки по итогам 2020 года, следует из рейтинга «Росвоенипотеки». В текущем году банк усиливает позиции, нарастив портфель военной ипотеки почти до 80 млрд рублей к началу апреля. Ипотечные кредиты от ПСБ получили более 50 тысяч семей военнослужащих.

Для участников накопительно-ипотечной системы действует комплексное предложение с привлекательными ценовыми условиями и удобной процедурой оформления кредитов. Также в рамках военной ипотеки клиенты могут воспользоваться выгодными акциями.

Подать заявку и документы можно дистанционно. Клиентам доступны цифровые сервисы - оценка стоимости квартиры, оформление страховых продуктов. Посещение офиса банка необходимо только на стадии заключения сделки. Решение о выдаче кредита принимается в течение 30 минут.

«Развитие военной ипотеки – одно из ключевых направлений ПСБ как опорного банка ОПК России. Постоянно совершенствуя свою продуктовую линейку, мы заботимся о том, чтобы обеспечить нашим клиентам максимально широкий выбор недвижимости и наиболее комфортные условия для покупки. Именно это позволило нам стать лидером не только по выдачам кредитов военнослужащим с долей рынка 40%, но и занять первое место по размеру портфеля военной ипотеки. А уже к 2023 году мы планируем увеличить портфель еще в 1,5 раза», – отмечает Мигель Маркарянц, старший вице-президент, директор дирекции розничного бизнеса ПСБ.

Теги: банк военная ипотека жилье ипотека ПСБ

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