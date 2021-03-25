ПСБ создал образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК

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В ПСБ начал работу новый центр образовательных программ для специалистов по финансам предприятий российской промышленности, ОПК и ГОЗ.

Об этом в рамках XVI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» рассказал старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский. Механизмы подготовки персонала для цифровой трансформации и диверсификации ОПК и мероприятия по снижению барьеров для входа предприятий в систему закупок эксперты обсудили на круглом столе «Предприятия ОПК: Добро пожаловать в гражданские закупки».



«ПСБ — универсальный банк с особой миссией: мы предоставляем банковское обслуживание для всех клиентских сегментов и одновременно являемся опорным кредитно-финансовым институтом ОПК. За время нашей работы в этом уникальном статусе мы накопили богатый опыт в сфере экономического развития и корпоративного управления и готовы помогать коллегам профессионально совершенствоваться и расширять спектр компетенций. Академия ПСБ сейчас включает программы развития специалистов финансовых служб, предлагает обучение по финансовым стратегиям для диверсификации предприятий ОПК и по сопровождению ГОЗ. Также мы постоянно проводим онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа. Новые знания и навыки в коммерческой области будут способствовать как повышению эффективности сектора в целом, так и содействовать решению государственных задач по увеличению выпуска продукции гражданского назначения», – прокомментировал старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.