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ПСБ снижает ставку по льготной ипотеке до 5,69%

31 марта 2021 11:37
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ПСБ снижает ставку по льготной ипотеке до 5,69%

ПСБ снижает ставку по ипотечным кредитам в рамках «Госпрограммы-2020»  до 5,69%. Предложение  действует до 15 апреля 2021 года.  

Ставка распространяется на все кредиты в рамках льготной гражданской ипотеки. Согласно условиям «Госпрограммы-2020», размер кредита на приобретение жилья в новостройках Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 12 млн рублей, для других российских регионов - до 6 млн рублей. Размер первоначального взноса - от 15%. Максимальный срок кредитования - 25 лет.  

ПСБ входит в топ-5 крупнейших ипотечных игроков. С начала года банк нарастил выдачу кредитов по льготной ипотеке более чем в полтора раза, на «Госпрограммы-2020» приходится около 40% от общей выдачи ипотеки.

«Запуск госпрограммы льготной ипотеки в 2020 году стал драйвером ипотечного рынка и жилищного строительства, что оказало влияние на многие другие отрасли, поспособствовав восстановлению экономики в целом. Программа позволила сотням тысяч семей по всей России приобрести жилье на доступных условиях. ПСБ одним из первых присоединился к  программе, и на сегодняшний день объем выданных кредитов по льготной ипотеке составляет почти 50 млрд рублей. Устойчивому росту спроса на новостройки способствуют постоянное развитие инфраструктуры в российских городах. Мы рассчитываем, что снижение ставки по одной из самых востребованных ипотечных программ позволит решить квартирный вопрос тем, кто, имея стабильный доход, по разным причинам пока откладывал покупку жилья»,  -  отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.


Справка: ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.
ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, поддерживает развитие предприятий ОПК и гражданской промышленности, занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации «Союз Машиностроителей России». В ноябре 2020 года председатель ПСБ Петр Фрадков был включен в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России", кроме того, он является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.

Процентная ставка 5,69% годовых в рублях применяется в рамках акции до 15.04.2021 г (5,85% - после 15.04.2021)  по программе "Госпрограмма 2020"  и предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос – от 15 до 80%. Срок действия программы "Госпрограмма 2020": с 17 апреля 2020 по 1 июля 2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.

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