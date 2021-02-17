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ПСБ снижает ставки по ипотеке

17 февраля 2021 11:22
88
ПСБ снижает ставки по ипотеке

ПСБ снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья на вторичном рынке и рефинансирование ипотеки других банков. Минимальная ставка от 7,75% годовых установлена на программу рефинансирования кредитов на первичном и вторичном рынке. Размер кредита составляет до 85% от стоимости залога, но не более остатка задолженности по рефинансируемой ссуде.
Ипотеку на вторичном рынке жилья  можно оформить по ставке от 7,89% годовых при первоначальном взносе от 15%.

«Сейчас сохраняется высокий спрос на рефинансирование кредитов сторонних банков, полученных несколько лет назад, также мы видим большой интерес к программам ипотеки на вторичном рынке жилья. При этом банк предоставляет комплексный сервис - ведь людям важна не просто привлекательная ставка, большое значение имеет удобство и скорость оформления сделки. Мы уверены, что снижение ставок и комплексный подход наших менеджеров к подбору ипотеки поможет клиентам найти оптимальное решение квартирного вопроса», - отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться заказом оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru. Более подробно с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка https://www.psbank.ru/Personal/Mortgage 

Процентная ставка 7,77 % годовых применяется по программе "Вторичный рынок" при сумме кредита от 10 млн рублей и наличии страхования. Процентная ставка 7,89 % годовых применяется  по программе "Вторичный рынок" для держателей зарплатных карт ПСБ, для работников оборонно-промышленного комплекса и клиентов премиального пакета Orang Premium Club, при наличии страхования. При покупке недвижимости у партнера сегмента "Platinum PSB" - процентная ставка 7,99 % годовых со страхованием. При покупке недвижимости у партнера сегмента "Gold PSB" - процентная ставка 8,19 % годовых со страхованием. Для остальных категорий клиентов - процентная ставка 8,59 % годовых со страхованием. Минимальная сумма кредита - 500 тыс рублей. Максимальная сумма кредита - 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 20 млн рублей - для иных регионов. Первоначальный взнос – от 15 до 80 % от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - от 3 до 25 лет.

Процентная ставка 7,75% годовых применяется по программе "Рефинансирование" для работников оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами ПСБ, при наличии страхования и предъявлении заемщиком договора об ипотеке / договора залога прав с отметкой о госрегистрации ипотеки / залога прав в пользу ПСБ. До госрегистрации ипотеки/ залога прав в пользу ПСБ процентная ставка равна 9,75% годовых. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,1 %. Минимальная сумма кредита – 1 млн рублей. Максимальная сумма кредита - 20 млн рублей и не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту. Сумма кредита может составлять от 20 до 85 % от рыночной стоимости предмета залога. Срок кредита - от 3 до 25 лет.

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014г.

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На основе собранных более чем 31 тысячи предложений из 93 общественных пространств был сформирован ТОП-20 для рейтингового интернет-голосования.  Благоустройство региона
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Министр культуры Самарской области Борис Илларионов ушел в отставку
17 февраля 2021  10:44 
Министр культуры Самарской области Борис Илларионов ушел в отставку
Он проработал на этом посту полтора года. Культура
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Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%.
16 февраля 2021  15:15 
Знаковое событие для СО – завершена надвижка пролётных строений моста через реку Сок
Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%. Благоустройство региона
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Стало известно, как в Самаре планируют отмечать Масленицу
16 февраля 2021  13:17 
Стало известно, как в Самаре планируют отмечать Масленицу
В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. Социум
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В Самаре отменят автобус №59а
16 февраля 2021  13:13 
В Самаре отменят автобус №59а
Такие меры приняты из-за плохого пассажиропотока. Транспорт
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Акценты
Роскомнадзор СО: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
17 февраля 2021  10:08 
Роскомнадзор СО: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность. Закон
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В Самарской области в 2021 году пройдут 18 избирательных кампаний
17 февраля 2021  09:22 
В Самарской области в 2021 году пройдут 18 избирательных кампаний
Прежде всего, жителям региона предстоит проголосовать за депутатов Государственной думы и Самарской Губернской Думы. Выборы в Самарской области
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Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
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Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
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Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
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Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
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12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
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12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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