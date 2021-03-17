Я нашел ошибку
Главные новости:
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
Только с улицы Нефтяников в Самаре за текущий сезон вывезли уже 304 тонны снега
Только с улицы Нефтяников в Самаре за текущий сезон вывезли уже 304 тонны снега
Умные остановки в Самаре пока делать не будут
Умные остановки в Самаре пока делать не будут
В Самаре отметят 800-летие Александра Невского
В Самаре отметят 800-летие Александра Невского
Праздничных дней в России может стать больше
Праздничных дней в России может стать больше
самарские театры распахнут свои двери для юных журналистов
Самарские театры распахнут свои двери для юных журналистов
Бизнес Поволжья получил в Сбербанке по программам господдержки 18 млрд рублей в 2020 году
Бизнес Поволжья получил в Сбербанке по программам господдержки 18 млрд рублей в 2020 году
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.1
0.14
EUR 86.97
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

ПСБ признан лидером по приросту активов среди ТОП-10 российских банков

17 марта 2021 16:48
74
ПСБ признан лидером по приросту активов среди ТОП-10 российских банков

ПСБ стал лидером по приросту активов среди крупнейших российских банков в 2020 году, подсчитало агентство РИА Рейтинг.

По состоянию на 1 января 2021 года активы ПСБ, согласно методике РИА Рейтинга, увеличились почти на 27% год к году - до 2,8 трлн рублей. При этом прирост активов по банковскому сектору в целом составил 16,9%. Основной источник роста активов банка – кредитование. За 2020 год кредитный портфель ПСБ увеличился на 37% - до 1 470 млрд рублей.

Наращивание объемов бизнеса, прибыльности и операционной эффективности являются стратегическими целями ПСБ. Банк двузначными темпами увеличивает активы, опережая среднерыночные темпы роста и целевые показатели стратегии. С начала реализации новой стратегии ПСБ объем активов удвоился и превысил целевое значение на 2023 год, предусмотренное стратегией развития банка. Прибыль ПСБ за 2020 год выросла почти на 80%, составив 25,9 млрд рублей, согласно отчетности МСФО.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
17 марта 2021  18:26
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
Транспорт
22
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
17 марта 2021  18:20
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
Социум
14
Теперь самарцам шуметь запрещено не только на улице, но и в помещениях многоквартирного дома, даже в своей квартире.
17 марта 2021  15:43
Сегодня вступили в силу изменения в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан"
Социум
143
в посёлке Прибрежный начал работать прививочный пункт
17 марта 2021  15:30
В посёлке Прибрежный Самарской области начал работать прививочный пункт
Здравоохранение
106
Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Самарской области
17 марта 2021  14:55
Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Самарской области
Социум
153
Весь список