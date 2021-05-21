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ПСБ предоставил возможность подтвердить учетную запись на «Госуслугах» онлайн

21 мая 2021 11:24
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ПСБ предоставил возможность подтвердить учетную запись на «Госуслугах» онлайн

Для клиентов ПСБ в мобильном приложении и интернет-банке теперь доступны две опции — подтверждение учетной записи и регистрация на «Госуслугах». С подтвержденной учетной записью клиенты могут дистанционно получать широкий спектр различных государственных услуг. 

Для того, чтобы подтвердить запись, достаточно перейти в раздел «Настройки» в мобильном приложении и выбрать опцию «Регистрация и подтверждение на Госуслугах», в интернет-банке данный сервис доступен через профиль пользователя. Далее клиенту потребуется ввести номер своего СНИЛС и ответить на подтверждающее sms-сообщение от портала «Госуслуг». После этого учетная запись будет подтверждена. Если на «Госуслугах» учетная запись еще не создана, клиент сможет зарегистрироваться на портале непосредственно через интернет-банк или мобильное приложение ПСБ. 

«Спрос на государственные услуги в сфере социальной защиты населения через портал «Госуслуг» постоянно растет, и все больше наших клиентов используют портал для получения различных пособий и льгот, совершения сделок с недвижимостью, оформления документов и получения справок. В банке и раньше был доступен сервис подтверждения учетной записи и регистрации на «Госуслугах» в отделениях. Новый онлайн сервис позволяет сделать это удаленно за считанные минуты, и с помощью подтвержденного логина и пароля свободно пользоваться сервисами не только портала «Госуслуг», но и Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, системой ГИС ЖКХ», - отмечает руководитель Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк. 

Теги: банки ПСБ

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